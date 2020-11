Lindsey Vonn travolta dalle critiche e insulti per il suo fisico in bikini: arriva la replica

Lindsey Vonn è stata travolta dalle critiche e insulti per il suo fisico in bikini mentre si trovava sulla prua di una barca. Nella foto social in questione la vincitrice di quattro Coppe del Mondo indossa un costume arancione, ed è ripresa di schiena. Uno scatto da oltre 350mila like.

Lindsey Vonn – Foto: Instagram

Lindsey è stata vittima di body shaming. La campionessa statunitense di sci alpino ha ricevuto inspiegabili e volgari commenti sulla sua forma fisica.

“Pensa di essere più attraente di quello che è”, ha scritto una signora. “Ho 60 anni e ho partorito due bambini e sono molto più in forma di lei”, ha scritto un’altra. Vonn però non è stata a guardare. Ha così risposto in un lungo post ricordando che lei è orgogliosa del suo fisico e che non ha nemmeno mai ritoccato alcun dettaglio corporeo prima di pubblicare sue foto: “Non sono una taglia zero e per me va bene. Una cosa che posso assicurare a tutti voi è che non ho mai modificato le mie foto con Photoshop e ne sono orgogliosa. Non ho mai subito alcun tipo di chirurgia plastica. Niente Botox, niente filler, niente mini interventi chirurgici. Letteralmente niente. Sono 100% naturale e 100% Lindsey”. Vonn si è definita una persona “normale” e ha ricordato che, anche come “atleta”, nonostante i successi e i record battuti in una carriera davvero spettacolare, riceve “commenti spietati” che “fanno a pezzi” il suo corpo e ha ammesso “che a volte questa cosa fa male”.

La sportiva americana ha poi voluto lanciare un messaggio forte e chiaro a tutti: “Siate forti, sani e amate voi stessi, non importa quello che dicono gli haters”.