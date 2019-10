L’obesità è un fattore di rischio anche per le leucemie mieloidi acute

L’obesità è un fattore di rischio per alcuni tumori, ma anche per le leucemie mieloidi acute. Lo rivela un ampio studio internazionale coordinato da ricercatori dell’Istituto europeo di oncologia di Milano. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Haematologica.

Lo studio internazionale è stato coordinato dal professor Pier Giuseppe Pelicci dell’Istituto europeo di oncologia di Milano grazie al fondamentale sostegno di Fondazione AIRC.

“Siamo partiti dall’analisi dei dati raccolti nell’ambito di un’ampia indagine svolta sulla popolazione inglese, che ha seguito nel tempo ben 5,2 milioni di persone – ha raccontato Pelicci -. Così abbiamo osservato che esiste una correlazione lineare tra sovrappeso e obesità e sviluppo di una leucemia mieloide acuta, e soprattutto di una leucemia promielocitica”.

Per poi aggiungere: “A indicare che oltre all’obesità di per sé può rappresentare un fattore di rischio anche il contesto in cui questa si sviluppa, per esempio il tipo di dieta seguito”.

I ricercatori hanno lavorato con alcuni pazienti con varie forme di leucemia mieloide acuta, sia in normopeso sia obesi o in sovrappeso, conducendo vari tipi di studi genetici e molecolari. In questo modo hanno osservato anzitutto che nei pazienti con obesità sono tre volte più frequenti le mutazioni a carico del gene Flt3, mutazioni classiche della leucemia mieloide acuta, e che c’è un aumento molto significativo dell’espressione di geni che controllano il metabolismo degli acidi grassi di tipo omega 6 (acidi grassi polinsaturi come linoleico e acido arachidonico).

“Un’osservazione, quest’ultima, che ha perfettamente senso nell’ambito delle conoscenze di cui già disponiamo – ha sottolineato Pelicci -, perché sappiamo che l’obesità è associata a infiammazione, che gli acidi grassi di tipo omega 6 sono precursori dell’infiammazione e che nel microambiente infiammato si creano condizioni favorevoli alla trasformazione delle cellule in senso tumorale”.

