Luca Tommassini su Lorella Cuccarini: “Le dichiarazioni sui diritti gay? Sono sorpreso”

Luca Tommassini non si era mai voluto esprimere sulle dichiarazioni della celebre star tv Lorella Cuccarini riguardo ai diritti gay. Il 50enne coreografo, regista, direttore artistico, ballerino e attore romano ha scelto di commentare il pensiero della sua grande amica Lorella Cuccarini al Lovers Film Festival durante un’intervista rilasciata alla conduttrice, ex deputata di Rifondazione comunista e opinionista tv Vladimir Luxuria.

Luca Tommassini – Foto: Facebook

Tommassini ha dichiarato a Luxuria: “Qui c’è Daniela, è un’amica, è l’ufficio stampa mio e anche di Lorella. A questa domanda non ho mai voluto rispondere perché mi crea un po’ di imbarazzo sinceramente. Questa volta però voglio rispondere. Con Lorella c’è un grande affetto, però ho difficoltà a capirla. Lei viene da una famiglia molto umile, però ha studiato molto, si è anche laureata e non si ferma mai, lavora e studia. Quindi mi sorprende molto questo suo pensiero”.

Luca ha poi aggiunto: “In realtà mi fa paura il fatto che non sia sola, a che ce ne siano tante di persone che la pensano come lei. Stasera ho fatto un omaggio a Papa Francesco, per fortuna ha detto quella cosa, io sono suo fan, lui è venuto nel nostro mondo dove noi ci amiamo”.

La domanda di @vladiluxuria

sul palco della seconda serata del

35 Lovers film festival@LCuccarini Vs @heather_parisi

la risposta di @lucatommassini1 ? pic.twitter.com/XvKXH4ggSb — StefaniaL??ve_Official (@Stefanialove_of) October 24, 2020

Il coreografo e ballerino ha parlato anche della sua precedente love story con Heather Parisi: “Sono cresciuto con Lorella a scuola di ballo. Lei ha qualche anno in più, è stata la mia insegnante di tip tap. L’ho vista diventare famosa, io ero ancora a scuola mentre Lorella era in tv realizzando il suo sogno. A 16 anni ho iniziato a lavorare con la Cuccarini come primo ballerino e dopo qualche mese anche Heather Parisi mi ha chiamato. Se ho avuto un coinvolgimento carnale? Siamo stati insieme 1 anno, quindi sì. Avevo 21 anni e lei 31”.