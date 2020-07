Lutto per Claudia Galanti: è morto il padre. La showgirl, modella ed ex partecipante all’Isola dei Famosi ha ricevuto la triste notizia proprio quando ha iniziato un nuovo progetto professionale in Francia. Il papà della soubrette viveva in Uruguay, terra d’origine dell’ex naufraga vip.

“Doccia fredda per Claudia Galanti – ha fatto sapere il settimanale di cronaca rosa Chi nelle Chicche di gossip – che ha scoperto il decesso di suo papà, che si trovava in Uruguay. Claudia, quando ha appreso la notizia, stava lavorando al suo progetto di cucina. Poi, è arrivato il grande dolore”.

Impegnata totalmente nel suo progetto di cucina, Foodbeats, con cui sta cercando di rilanciare la sua vita, Claudia è stata travolta dalla notizia devastante della scomparsa del genitore: pare che i due si sentissero spesso a distanza nell’ultimo periodo.

Claudia Galanti nel 2010 si è fidanzata con l’imprenditore Arnaud Mimran, poi finito in carcere per reati fiscali. I due hanno avuto 3 figli, Liam Elijah, nato il 3 aprile 2011, Tal Harlow, nata l’8 giugno 2012 e Indila Carolina Sky, nata il 21 marzo 2014. L’ultima figlia, Indila Carolina Sky è venuta a mancare il 3 dicembre dello stesso anno per soffocamento durante il sonno, mentre era col papà.