Malore per Giovanni Ciacci. Adriana Volpe l’ha salvato, chiamando i soccorsi. L’ha rivelato lo stesso conduttore e opinionista tv durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. L’ex tuttologo e stylist tv Giovanni Ciacci ha dichiarato: “Adriana Volpe è stata la prima a intuire che qualcosa non andava in me. Qualche giorno fa sono svenuto mentre parlavamo al telefono. Adriana ha mandato i soccorsi. Le sarò sempre grato”.

Adriana Volpe e Giovanni Ciacci – Foto: Instagram

Per Ciacci non è stato affatto un anno facile. Ha contratto il Covid-19 e ha rinunciato all’Isola dei famosi per alcune cicatrici ai polmoni riscontrate durante le visite mediche in vista del trasferimento in Honduras dei concorrenti del reality show di Canale 5.

Durante una recente puntata di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, Ciacci ha spiegato: “Durante le visite che ho fatto per partecipare al reality show, abbiamo scoperto che il Covid mi ha lasciato dei segni indelebili sui polmoni. Mi hanno scoperto una fibrosi polmonare e delle anomalie polmonari, una minore capacità respiratoria, scarsa forza dei muscoli respiratori e delle bruttissime cicatrici sui polmoni”. Ma non è finita qui. L’opinionista tv ha poi rivelato un dettaglio raccapricciante: “Io ero asintomatico ed ho riportato tutte queste cose come conseguenze. Io non avevo neanche la tosse, solo un po’ di affaticamento. Ora a volte ho della nebbia al cervello, tipo ora sono qua con te e poi improvvisamente non mi ricordo il tuo nome. I medici mi hanno spiegato che anche questa è una conseguenza del Covid che ti lascia per 9-12 mesi”.

Forza Ciacci siamo tutti con te!