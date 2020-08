Marco Predolin e Selvaggia Lucarelli affossano Flavio Briatore per la questione Covid

Marco Predolin e Selvaggia Lucarelli hanno affossato Flavio Briatore per il focolaio Covid-19 esploso al Billionaire, rinomato locale della Costa Smeralda in Sardegna, dove diversi vip hanno contratto il nuovo Coronavirus. Anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha preso in giro Flavio Briatore per il suo ricovero a Milano a causa di una prostatite. Briatore è stato trovato positivo al Covid, motivo per cui De Luca l’ha esortato a “non fare il fenomeno perché parliamo di cose serie e pericolose” e ha parlato ironicamente della sua “prostatite ai polmoni”.

Il conduttore televisivo e radiofonico Marco Predolin ha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano in cui si è sfogato duramente contro alcuni gestori di locali in Sardegna: “Attorno al 20 agosto i turisti hanno cominciato a fuggire e ora non sta più arrivando nessuno. Saremo costretti a chiudere con un mese di anticipo. Per noi è stata una mazzata, dato che abbiamo dei dipendenti contrattualizzati fino a fine agosto con la possibilità di rinnovo. C’è anche da considerare che a giugno e a luglio non abbiamo praticamente lavorato. Senza stranieri, ci è mancata una buona fetta di mercato. Adesso stiamo zoppicando. C’è stato un tam tam mediatico negativo che ci ha penalizzati”.

Il proprietario di un locale a Porto Rotondo, il Piratiitaliani, ha poi affossato Briatore: “Ha fatto una figura di me**a. Lui faceva di qui, faceva di là, poi è successo quello che è successo: al Billionaire c’è stato un forte focolaio”.

La famosa e popolare opinionista tv e giornalista Selvaggia Lucarelli ha silurato nuovamente Briatore: “Oggi da kamikaze recidivo qual è, ci fa sapere che lui predicava il distanziamento al Billionaire ma i clienti erano incoscienti”.

La giurata di Ballando con le stelle ha poi proseguito: “Questa ricorda il genio della Lombardia che: Noi le azzecchiamo tutte ma i milanesi continuano a uscire troppo di casa. Colpa degli altri, certo. Devo dire che gli attribuivo già molti difetti, ma aggiungerò anche senza attributi. (quindi anche per questo escludo la prostatite)”.

