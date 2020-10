Maria De Filippi e Maurizio Costanzo nel mirino di Marta Flavi

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono finiti nel mirino di Marta Flavi, ex moglie proprio del celebre conduttore e autore tv. Durante la sua recente intervista rilasciata a Mara Venier per Domenica In, Maria De Filippi aveva confessato: “All’epoca eravamo amanti, siamo stati scoperti ed è stata fatta una scelta: o stiamo insieme o ci separiamo. Quando fummo scoperti, c’erano implicazioni familiari, perché nessuno sapeva nulla, io lavoravo per lui ed avevo paura”.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi – Foto: Facebook

E poi ancora: “All’epoca c’era il duplex, io stavo a casa mia da sola e stavamo al telefono, lui a casa con lei che alzò la cornetta, quindi eravamo tutti e tre al telefono. Mi auguravo che lui avesse il coraggio di dire, di continuare la storia. Mia madre lo chiamò per sapere che intenzioni avesse con me. Maurizio è sicuramente la metà della mela. Speriamo che nessuno si offenda, neanche la sua ex moglie”.

In realtà l’ex moglie di Maurizio Costanzo, Marta Flavi, ha risposto direttamente a Maria De Filippi dalle pagine del settimanale Nuovo: “Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare. Davanti al tradimento lo cacciai di casa. Sentivo che c’era un’altra ma non avrei mai pensato a lei”. Ha dichiarato di aver sofferto molto per la separazione, ma ora è contenta e felice: “Ringrazio Maria per avermelo portato via”.