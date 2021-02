Marilyn Manson indagato per abusi sessuali e violenze domestiche: sceriffo contea Los Angeles apre fascicolo

Marilyn Manson è indagato per abusi sessuali e violenze domestiche. Lo sceriffo della contea di Los Angeles ha aperto un fascicolo. La notizia è stata diffusa da Variety.”L’ufficio speciale per le vittime del dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles sta indagando su accuse di violenze domestiche da parte di Brian Warner, noto anche come ‘Marilyn Manson,’ che lavora nell’industria della musica”, si legge in un comunicato. Il dipartimento ha precisato che gli abusi risalgono al periodo fra il 2009 e il 2011.

Gli inquirenti hanno deciso infatti di vederci meglio sulle accuse da parte dell’attrice Evan Rachel Wood (Westworld) secondo la quale Manson avrebbe abusato di lei per anni, a cominciare da quando era ancora un’adolescente.

L’ex po***star Jenna Jameson ha rivelato di aver chiuso con il Reverendo, perché l’aveva morsa durante un rapporto sessuale e fantasticava di bruciarla viva. Le accuse contro il cantante sono state appoggiate anche da Rose McGowan, la star di Charmed, già protagonista dello scandalo Harvey Weinstein: “Sto con Evan e con le altre donne coraggiose che si sono fatte avanti – ha detto l’attrice che alla fine degli anni Novanta ha avuto una relazione di due anni con il cantante – Ci vuole tempo per riprendersi dagli abusi. Che la verità venga a galla”.

Marilyn Manson – Foto: Instagram

Accuse di abusi emotivi, fisici e sessuali sono arrivati dalla modella Scarlett Kapella. La musicista Chloe Black ha denunciato abusi fisici e verbali. L’artista e regista Louise Keay Bell, che aveva già accusato Manson, ha parlato di abusi emotivi e finanziari e ha detto che il cantante l’ha molestata dopo le accuse iniziali. Lo stilista di moda Love Bailey ha affermato di essere stato minacciato da Marilyn Manson con una pistola puntata alla testa nel 2011.

Il 52enne Brian Hugh Warner, noto per essere il frontman della band omonima Marilyn Manson, della quale è fondatore e unico membro stabile, è stato allontanano da due produzioni: le serie TV ‘American Gods’ e ‘Creepshow’. Anche l’etichetta discografica che distribuiva i suoi dischi ha deciso di recidere ogni legame con lui.

Intanto è in corso un’indagine dell’FBI, partita da un’interrogazione della senatrice della California Susan Rubio che in una lettera datata 21 gennaio 2021, diffusa dalla stessa Evan Rachel Wood, ha scritto: “Le presunte vittime hanno indicato Marilyn Manson, noto anche come Brian Hugh Warner, come colui che ha perpetrato gli abusi. Ho chiesto al Dipartimento di giustizia di organizzare al più presto un incontro con le vittime e di indagare su queste accuse”.

Marilyn Manson ha sempre respinto ogni accusa di abusi e violenze, parlando di rapporti consensuali.