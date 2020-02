Mario Balotelli ricattato da una minorenne dopo un incontro amoroso

Mario Balotelli sarebbe stato ricattato da una minorenne dopo un incontro amoroso avvenuto qualche anno fa. All’epoca dei fatti la ragazzina vicentina aveva tra i 16 e 17 anni, ma al calciatore del Brescia aveva fatto credere di essere maggiorenne.

La ragazzina veneta gli avrebbe chiesto 100mila euro, altrimenti lo avrebbe denunciato per violenza sessuale. Il legale della minorenne avrebbe poi contattato il direttore di un settimanale di gossip per “vendergli” la notizia. Ma l’ex fidanzato di Raffaella Fico non aveva pagato e aveva sporto denuncia ai carabinieri.

Ora sia lei che il suo avvocato rischiano di finire a processo per rispondere di tentata estorsione.