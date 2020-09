Matilde Brandi svela il suo più grande timore: “Ho un problema con la digestione”

Matilde Brandi è una delle showgirl, ballerine e conduttrici tv più belle e sensuali dello show business italiano. Quest’anno è stata scelta come concorrente per la nuova edizione del reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. In un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù ha confidato di non andare in bagno con molta regolarità.

Matilde Brandi – Foto: Instagram

Matilde Brandi ha confessato: “Purtroppo non sono molto regolare nell’andare in bagno e quindi temo che in quel senso avrò qualche problema”. La scelta di partecipare al GF Vip 2020 non è però andata giù al suo compagno.

La mamma vip delle gemelle Sofia e Aurora, ha raccontato che Marco Costantini non ha approvato la sua decisione di accettare la proposta di Mediaset e Alfonso Signorini: “Come l’ha presa il mio compagno? Marco non è molto d’accordo. Lui è molto diverso da me. Non lavora nel mondo dello spettacolo. È un uomo molto serio, quindi chiaramente non approva la mia scelta. Però, mi lascia fare, come sempre”.

Matilde ha poi elogiato le grandi capacità e qualità del compagno: “Alla fine ho deciso io. Marco, comunque, è un bravissimo padre. È molto presente, quindi sono tranquilla. So che le ragazze sono in buone mani”.