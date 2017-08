Matteo Renzi ha dichiarato durante la presentazione del suo libro ad Agerola in provincia di Napoli che il premier lo scelgono gli italiani. Silurato anche dalla cugina Elisa Simoni e da diversi ex compagni che hanno abbandonato il Partito Democratico, Renzi non molla. Continua a predicare bene, ma razzola male. Per l’ex premier Enrico Letta, Renzi rappresenta un caso psicoanalitico.

Ha ribadito il suo pieno sostegno al suo compagno di partito Paolo Gentiloni e sul futuro premier ha asserito: “Chi va a Palazzo Chigi lo decidono i voti degli italiani, non i giornalisti e neanche le speranze dei militanti. Ho fatto il premier con tanti che pensavano a farmi le scarpe perciò vi chiedo di dare il massimo appoggio a Gentiloni”.

Infatti proprio Renzi è stato presidente del Consiglio dei ministri fino al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, quando il popolo italiano ha sonoramente bocciato la riforma Renzi-Boschi e l’ha mandato a casa, senza elezioni e voto degli italiani ma grazie a inciuci di palazzo con l’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Un copione che si è ripetuto prima con Enrico Letta e poi con Paolo Gentiloni…