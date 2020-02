Maurizio Gasparri denuncia Achille Lauro: “Fai schifo, puoi piacere solo ai deficienti”

Maurizio Gasparri si è scagliato duramente contro Achille Lauro in un video condiviso sulla sua pagina Facebook. Perché? Che cosa è successo? Il politico di Forza Italia e braccio destro dell’ex presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi ha duramente stigmatizzato le parole del trapper che nel 2018 dopo il festival di Vulci aveva definito “frustrati e falliti” i carabinieri per delle perquisizioni fuori dal Vulci Live Fest, dove il trapper avrebbe dovuto esibirsi: la performance era poi saltata a causa del maltempo.

Maurizio Gasparri – Foto: Facebook

Achille Lauro contro i carabinieri

Nel video in questione uno dei protagonisti principali di Sanremo 2020 diceva: “Al festival di Vulci, vicino Montalto di Castro, è successa una cosa raccapricciante, imbarazzante, disgustosa e al limite dell’umanità. Parlo dei carabinieri fuori dal festival. Ho assistito personalmente a perquisizioni, alle quattro del pomeriggio, a dei bambini per delle cartine in tasca, fatte da 40enni e 50enni. Carabinieri frustrati, falliti. Se la prendono con dei bambini che vanno a vedere tranquillamente un concerto. Terrorizzandoli, calpestando la cultura, l’arte e l’espressione artistica. Tutto ciò per due canne di me**a”.

Achille Lauro: "Carabinieri frustrati e falliti" VIDEO – "Carabinieri frustrati e falliti". Achille Lauro, protagonista di Sanremo 2020, attacca l'arma dopo il festival di Vulci a Montalto di Castro – I sindacati dei carabineiri: "È vilipendio" Tusciaweb am Samstag, 8. Februar 2020

CHI È ACHILLE LAURO? BIOGRAFIA E CARRIERA DEL CANTANTE

“Non stiamo parlando – concludeva Lauro – di abuso di stupefacenti pesanti. Non stiamo parlando di traffico di stupefacenti. Stiamo parlando di divertimento, nei limiti dell’intelligenza. E di persone di cinquant’anni che se la prendono con dei minorenni”.

Maurizio Gasparri contro Achille Lauro

La risposta di Gasparri è arrivata piuttosto tardiva. Due anni dopo quel video social di Achille Lauro, il parlamentare di Forza Italia ha realizzato un video durissimo contro l’artista di Me ne frego: “Achille Lauro si deve vergognare. Ha offeso i carabinieri, mettiamolo a tacere. Insulta tutti, inneggia all’uso di droghe e dice che i carabinieri sono dei falliti e dei frustrati perché fanno controlli contro le droghe ai concerti… è un personaggio vergognoso”.

E poi ancora: “Ti denuncerò. Achille Lauro fai schifo. Achille Lauro sei una vergogna. Puoi piacere solo a dei deficienti. Uno che insulta i carabinieri dovrebbe stare in galera. Con te denuncerò tutti i guitti Rai che ti offrono dei palcoscenici”.