“Melania è disgustata da Donald Trump”, lo rivela l’ex assistente del presidente Usa

“Melania è disgustata da Donald Trump“, lo rivela l’ex assistente del presidente degli Stati Uniti d’America. Omarosa Manigault Newman ha svelato nel suo libro “Unhinged” ha svelato al mondo retroscena inediti sul matrimonio tra il capo della Casa Bianca e la First Lady.

Melania Trump con il marito Donald – Foto: Facebook

La donna ha conosciuto per la prima volta il tycoon nel 2004, dopo la messa in onda di The Apprentice, e nel gennaio del 2017 è diventata una delle sue assistenti e direttore delle comunicazioni per l’ufficio relazioni pubbliche.

“È un matrimonio molto strano – racconta Omarosa, come riporta il tabloid britannico The Sun -. Sono molto cauta nel commentare le dinamiche di un matrimonio perché non sai mai cosa succede a porte chiuse. Ma conosco questa coppia da quando si frequentavano, si sono sposati un anno dopo la messa in onda di The Apprentice”.

Per poi rivelare: “Quello che ho osservato negli ultimi 17 anni ti farebbe girare la testa. A volte si piacciono, ma a volte lei è disgustata da Trump. È un matrimonio molto strano”.

