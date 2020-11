Melissa Satta dopo il Covid-19: “Ho perso 3 chili e mi sono trasformata”

Melissa Satta e suo figlio Maddox Prince sono tornati negativi, dopo aver contratto il Covid-19. La famosa showgirl e modella ha rivelato al Corriere della Sera di aver perso 3 chili. L’ex velina di Striscia la notizia ed ex valletta di Tiki Taka ha dichiarato che non è stata affatto una passeggiata, anche se ha 34 anni. Ora Melissa Satta è tornata a sorridere dopo aver trascorso settimane difficili con febbre alta e tosse.

“Non è stata una passeggiata: non è detta che se hai 34 anni come me, affronterai il Covid come una normale influenza. Purtroppo per me non è stato così”, ha spiegato la sensuale soubrette Melissa Satta al Corsera.

La moglie del calciatore Kevin-Prince Boateng ha raccontato che il contagio è arrivato a casa della migliore amica del figlio: “Ci sentivamo tranquille, eravamo tra di noi, in casa, con i nostri figli, certe che non stavamo correndo alcun rischio”. Avvisata, Melissa ha fatto il tampone e ha scoperto di essere positiva: “Mi sembrava incredibile perché la mattina mi ero allenata in modo molto intenso ed ero carica di energia. Poi, lunedì notte, la febbre è salita a 39. Ero talmente stanca che per una settimana non mi sono alzata dal letto, per non rischiare di svenire: subito dopo è arrivato il bruciore al petto e la tosse. Non è stata una semplice influenza come molti dicono”.

La modella e fashion blogger ha poi aggiunto: “Appena ho scoperto di essere positiva mi sono isolata in camera mia, ma Maddox non riusciva ad accettarlo e mi diceva: ‘mamma anche io voglio il Covid, non voglio stare lontano da te’. Dopo due giorni anche lui è risultato positivo e abbiamo passato il resto del tempo insieme, aiutati da una persona che ci dà solitamente una mano in casa”. Kevin-Prince Boateng, negativo, è rimasto a distanza dalla famiglia.

In quei giorni difficili e duri ha potuto contare sul sostegno e affetto costante dell’amica Arianna Alessi, moglie di Renzo Rosso.

Ora è tornata alla vita di sempre, pur rispettando tutte le misure di restrizione anti Covid-19: “Non è una banale influenza. Ho perso tre chili e ho visto il mio aspetto trasformarsi giorno dopo giorno. Anche per questo ho avuto subito voglia di andare dal mio parrucchiere per riavere un aspetto decente. Domani devo scattare una campagna pubblicitaria importante e sono felice di poter tornare a lavorare”.