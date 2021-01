Melissa Satta infuriata: “Sono sconvolta, non mi metterei mai con un uomo sposato con figli”

Melissa Satta è davvero infuriata. Perché? L’ex velina mora del tg satirico di Canale 5 è su tutte le furie per l’ennesimo gossip finto. L’ex moglie del calciatore Kevin Prince Boateng ha smentito categoricamente il gossip rilanciato dal settimanale di cronaca rosa Chi.

“Non ho un nuovo compagno”, ha dichiarato Melissa Satta su IG Stories. L’ex velina 34enne si è scagliata contro il settimanale di cronaca rosa reo di aver pubblicato la notizia: “Hanno scritto che io ho un flirt con un uomo che non conosco, che non ho mai visto e che tra l’altro, come son venuta a sapere, ha una bellissima famiglia, è sposato e ha due figli. Non capisco come si possa scrivere una cosa del genere. Io sto vivendo un momento molto doloroso”.

La famosa presentatrice tv, showgirl e modella ha asserito: “Io mai con un uomo sposato!”.

L’ex valletta di Tiki Taka ha sottolineato: “Sto vivendo un momento molto doloroso della mia vita e lo sto facendo tra le quattro mura, a casa mia, proteggendo anche mio figlio… è molto difficile da gestire, però sto facendo del mio meglio. Ho sempre accettato il gossip, non mi sono mai lamentata perché so come funziona, sono 16 anni che faccio questo lavoro. Continuerò a farlo, nel momento in cui mi fotograferanno con un’altra persona, lo accetterò, non sarà un problema. Ma sicuramente non sarà una persona sposata con dei figli, già impegnata, perché è una cosa che non farei mai”.

“Sono scioccata e addolorata – ha continuayo Melissa – sconvolta da quello che mi è successo oggi. Mi spiace per me, ma anche per questa persona che si è ritrovata sui giornali senza motivo. Vorrei dire basta a questa libertà di infangare e distruggere le vite degli altri, perché anche essere un personaggio pubblico non vuol dire che tutto sia concesso. Io ho dei sentimenti, anche io provo del dolore, ho dei momenti difficili, anche se cerco di non farli vedere suo social. Vi chiedo un aiuto”.

La mamma vip ha poi lanciato un appello ai suoi fan: “Vi prego non credete a tutto quello che scrivono, spesso non corrisponde alla realtà. Spero di superare anche questa, ho le spalle larghe”.