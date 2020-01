Messenger, non è più possibile iscriversi senza avere un profilo Facebook

Messenger ha modificato le condizioni di utilizzo della piattaforma, obbligando tutti coloro che decideranno di accedere per la prima volta, a farlo esclusivamente tramite un account Facebook.

Messenger – Foto: Pixabay.com

Fino a poco tempo fa, i nuovi utenti avevano un accesso slegato da Facebook in quanto bastava inserire il numero di telefono in fase di iscrizione per usare il sistema di messaggistica.

Ora è cambiato tutto, anche perché la stragrande maggioranza delle persone che usano Messenger accedono già tramite Facebook.

Secondo diverse indiscrezioni, questo cambiamento rientrerebbe nel piano previsto per il 2020 volto all’integrazione di Messenger, WhatsApp ed Instagram in un’unica piattaforma.