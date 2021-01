Mettono il suo numero di cellulare su un sito di escort, Michelle Delmiglio denuncia: “Sono esausta, non ne posso più”

Mettono il suo numero di cellulare su un sito di escort, scatenando ovviamente e giustamente l’ira e lo sconforto della vittima. Domani mattina l’attivista per i diritti lgbt Michelle Delmiglio presenterà una nuova denuncia alle forze dell’ordine. Ha scoperto la trista notizia tramite un suo fan che l’ha informata mediante alcuni messaggi inviati su Messenger di Facebook.

Michelle Delmiglio è già stata vittima in passato di altri soprusi, abusi, violenze, aggressioni fisiche e psicologiche. Non ce la fa più, è davvero stanca e adirata.

Sul suo profilo privato di Facebook ha scritto: “Io ho tanta forza ma questo non vuol dire permettersi di oltrepassare il limite. Questo comportamento fuori controllo che alcune persone utilizzano nei miei confronti da anni se dovessi usare termini giuridici si chiama istigazione al suicidio. Dal 2012 ad oggi oltre alle botte prese percosse, violenza psicologia e verbale mi hanno chiuso 2 profili Facebook senza motivo, una pagina con migliaia e migliaia di persone che mi seguivano, gente che ha aperto profili utilizzando miei fotografie, i ladri in casa mi hanno rubato il pc e due cellulari, hackerato tutto, mesi fa pure la postepay c’è un limite BASTA!!!”.

Michelle ha poi aggiunto: “Ho sporto tante denunce a riguardo sono stufa. Settimane fa ho pubblicato un curriculum con il mio numero di telefono e qualche bastardo per l’ennesima volta ha pubblicato un annuncio a sfondo sessuale per recarmi danni all’immagine, SONO ESAUSTA”.

Infine Michelle si è rivolta direttamente ai responsabili: “Se non lo volete fare per me, fatelo per mio padre che è esausto di vedermi soffrire oltre che anziano!!!”.

Noi esprimiamo tutta la nostra solidarietà, vicinanza e affetto a Michelle. Non mollare mai!