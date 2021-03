Michelle Delmiglio parla della sua lotta contro la bulimia e anoressia: “Ora sono riuscita a prendermi cura del mio corpo”

Michelle Delmiglio ha pubblicamente parlato della sua lotta contro la bulimia e anoressia in un post condiviso sui suoi social. Un tema molto importante e sensibile, di cui abbiamo parlato di recente perché ne ha parlato anche l’attore e modello spagnolo Chando Erik Luna durante un’intervista rilasciata a EVA3000. L’attivista per i diritti lgbt Michelle Delmiglio è finalmente riuscita a prendere cura di sé stessa e del suo corpo.

Michelle Delmiglio – Foto: Facebook

Sui suoi profili Instagram e Facebook ha rivelato che è riuscita a curarsi con il cibo, che in precedenza era il suo nemico: “Ho provato tantissime diete tante nella mia vita, ma facendo pochissimo movimento fisico non riuscivo mai a perdere peso. I problemi di bulimia e anoressia che mi hanno accompagnata in passato non mi hanno certo aiutata a far ritornare a funzionare il metabolismo in modo corretto”.

Per poi proseguire: “Tante persone mi hanno chiesto di promuovere sui miei social beveroni tisane miracolose ma ho sempre avuto poca fiducia. Anche perché se non si ha un bel fisico diventa poco credibile la cosa!!! La terapia ormonale che assumo ormai da vent’anni non mi aiuta sicuramente ad avere una forma fisica ottimale. Venti giorni fa ero davanti all’armadio stavo per andare ad un colloquio di lavoro ho provato un sacco di vestiti ormai stretti che non mi entravano più. Dentro la mia testa è scattata una cosa per cui acquistare nuovi abiti in questo periodo è difficilissimo per me essendo disoccupata”.

Per poi aggiungere: “Quindi ho riesumato una dieta molto semplice, non costosa che mi aveva passato una mia conoscente. Funziona Funziona Funziona!!! Ho introdotto alcuni alimenti a mio piacimento soprattutto il cioccolato. La dieta di questo genio è l’unica secondo me a farmi dimagrire mangiando cose semplici alla portata di tutti facendo poca attività fisica ma soprattutto rimodellarvi il corpo in poco tempo!!!”.

Ha poi concludo: “Se avessi la possibilità economica di farmi seguire da questo farmacista in modo serio e costante, sicuramente in pochi mesi ritornerei alla mia forma fisica di sempre. Per ora ho perso 10 chili”.

In bocca al lupo Michelle!