Monica Bellucci ha preso le difese del celebre regista italiano Giuseppe Tornatore, accusato di molestie sessuali dalla showgirl Miriana Trevisan. La super e affascinante mamma vip italiana Monica Bellucci ha dichiarato ai giornalisti: “Con lui ho lavorato cinque mesi per Malena. È una persona eccezionale, siamo molto amici ed è una persona che consulto quando ho bisogno di un consiglio. Quando ho letto di questa accusa sono rimasta chiaramente stupita e ho pensato a lui e alla sua famiglia che conosco molto bene”.

Monica Bellucci, che ha tradito ed è stata tradita in amore, ha poi voluto ricordare la differenza tra avances e violenza.

La celebre diva italiana del cinema ed ex moglie dell’attore Vincent Cassel ha poi affermato: “In qualsiasi ambiente non credo ci sia donna che non abbia conosciuto un gesto indiscreto di un uomo. Noi donne dobbiamo imparare molto presto cosa voglia dire un atteggiamento inopportuno da parte di un uomo – ha proseguito Monica -, per dirla in modo elegante. Sono felice, soprattutto per le mie figlie, che adesso le donne abbiano deciso di parlare. Certe cose devono cambiare e stanno cambiando. Non ci scordiamo che storicamente le donne mangiavano i resti di quello che mangiavano gli uomini. E finalmente oggi, dopo tanti soprusi, le donne scoppiano. Ma quando si scoppia con rabbia, può capitare di essere affrettati o maldestri”.

La sexy diva del cinema italiano ha accolto sul palco della sala Petrassi dell’ Auditorium Parco della Musica di Roma il premio intitolato a Virna Lisi, giunto alla tra edizione. E’ stato proprio Tornatore a consegnare il premio a Monica Bellucci. ”Sono veramente commossa ed emozionata nel ricevere il premio dedicato a un’icona italiana e internazionale – ha detto Monica – E in più lo ricevo della mani del mio regista, Giuseppe Tornatore. Per me quello con lui è stato uno degli incontri più importanti – ha proseguito l’attrice – c’è un’amicizia ventennale che ci lega. Ho grande rispetto per questo grande regista e la sua famiglia”.