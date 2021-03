Monica Leoffredi punge Maria Teresa Ruta: “Va da Barbara d’Urso per il portafoglio”

Monica Leoffredi ha rifilato una bella stoccata al vetriolo alla collega Maria Teresa Ruta in un post sul suo profilo Twitter. Reduce dalla sua importante ed esaltante esperienza come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini, Maria Teresa Ruta è sempre ospite nei salotti tv di Barbara d’Urso: da Pomeriggio 5 a Domenica Live fino a Live – Non è la D’Urso.

Un follower della famosa giornalista e conduttrice tv Monica Leofreddi ha scritto: “Il GF Vip ha spalancato a Maria Teresa Ruta tutti i salotti di Barbara… che progressi nella carriera!!!”.

La conduttrice della Rai ha risposto: “Nella carriera non so, nel portafoglio sicuramente“. Il suo tweet ha scatenato diversi commenti sarcastici e duri, e anche qualche polemica.

Per questo motivo Monica Leoffredi ha voluto precisare sempre su Twitter: “Sulla Ruta volevo essere ironica e non velenosa. La partecipazione ad un reality è ben pagata e comprende anche molte ospitate, non è un avanzamento di carriera ma è un’opportunità di lavoro rispettabile!”. Il popolo di Twitter però non l’ha perdonata: “Hai detto una cosa del tutto fuori luogo”.

E voi che cosa ne pensate?