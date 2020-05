Morgan rivela: “Dopo la rottura con Asia Argento pesavo 47 chili”

Morgan ha rivelato che dopo la rottura dolorosa con la sua storica compagna e mamma della sua primogenita Anna Lou, Asia Argento, pesava 47 chili. Il famoso, eccentrico e stravagante musicista e cantautore Marco Castoldi ha confessato di aver avuto un crollo fisico dopo la fine della storia con Asia: “Una notte mi guardai allo specchio: domani potrei non essere più al mondo”.

Morgan – Foto: Instagram

A marzo è diventato papà per la terza volta di Maria Eco, avuta dalla nuova compagna Alessandra Cataldo. Ma la loro storia d’amore è già in profonda crisi. Al Corriere della Sera ha rivelato: “Una quarantena di dolore assoluto. Non aggiungo altro”.

Poi ha ricordato il dramma della casa pignorata e il blocco dei suoi guadagni da parte dell’Agenzia delle Entrate: “Chiamavo i miei colleghi e sembrava avessero paura che gli chiedessi soldi. Non volevo quelli, volevo le loro opinioni, creare dibattito. Li disprezzo. Pensano solo al conto corrente, non hanno senso civico”.

Ma qualcuno l’ha salvato: “Vittorio Sgarbi, il Club Tenco, Pupi Avati, il senatore Pittoni, Sergio Staino… Nella musica Tiziano Ferro che è stato sensibile nonostante in passato avessi detto cose acide sul suo conto e, dal mondo underground, Lodo Guenzi, Angelica… e anche Bugo”.

Morgan ha asserito che si sente strumentalizzato e sottovalutato: “Lo stile musicale italiano non è conforme alla mia modalità espressiva: sarei dovuto nascere in America o in Inghilterra. Oppure in un altro momento: nei primi del 900 come Puccini”.

