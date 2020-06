Morgan su Asia Argento: “Mi picchiava nel sonno”

Morgan ha rilasciato dichiarazioni shock sulla sua ex compagna, la famosa attrice e regista Asia Argento, in un’intervista rilasciata all’Huffington Post. L’ex giudice di X Factor e The Voice of Italy è andato giù pesante.

Morgan e Asia Argento – Foto: Twitter

Il celebre cantautore e musicista milanese Marco Castoldi ha dichiarato senza mezzi termini: “Asia Argento mi faceva una guerra, mi picchiava durante il sonno, di notte mi trovavo i pugni in faccia. Mi ha conciato per le feste e si lamenta pure che non ci sono? Io ho sempre fatto quello che dovevo fare, sia economicamente che come presenza fisica, poi però portano via le figlie, si lamentano. C’è questo grande dominio della figura femminile ultimamente mascherata dietro la debolezza della donna, ma in realtà, la donna, ormai, ha instaurato un vero e proprio matriarcato, una cosa che non c’era mai stata. Adesso siamo finiti nel matriarcato. A me va benissimo, per carità, io adoro le donne, ho vissuto con sette donne – madre, zia, sorella, nonna e altre – e a sedici anni mi ritrovavo a fare l’uncinetto con loro”.

Morgan ha poi spiegato di non aver avuto mai rapporti intimi con altri uomini. Perché? “Se ho mai avuto rapporti con altri maschi? No – ha spiegato l’artista -, perché ho una sessualità molto precisa che è l’eterosessualità. Questo non vuol dire che io non abbia una componente femminile molto alta. Le donne insegnano la gentilezza, il garbo e l’eleganza; gli uomini, invece, sono spesso gretti e incapaci di cogliere il particolare”.