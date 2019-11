Oroscopo 2020 anticipazioni Paolo Fox: indiscrezioni sul libro

Oroscopo 2020 anticipazioni Paolo Fox. Quali saranno i segni zodiacali più fortunati nel nuovo anno 2020? Che anno sarà in termini di lavoro, fortuna, denaro, famiglia e amore per i segni di terra, acqua, aria e fuoco? Questo e molto altro ancora nel nuovo libro del famoso e seguitissimo astrologo e personaggio televisivo italiano, che è già disponibile nei digital store dal 7 novembre scorso. Quali sono le previsioni di Paolo Fox per il prossimo anno?

Oroscopo 2020 di Paolo Fox: le anticipazioni

Il 2020 sarà un anno davvero molto importante e fondamentale perché si incontreranno di nuovo a distanza di 60 anni Giove e Saturno nel segno del Capricorno. L’incontro di questi due pianeti così distanti e lontani porrà a livello sociale scontri tra opposte tendenze.

Segni di terra

Per i nati sotto il segno della Vergine sarà un anno molto fortunato e positivo nell’ambito lavorativo. Toro invece avrà Urano nel segno e tutto ciò porterà cambiamenti e grosse novità. Sarà un anno di svolta per i nati sotto il segno del Capricorno, dopo un po’ di anni di stallo e crolli in amore e a lavoro.

Segni di aria

Dopo un’estate difficile e travagliata per i nati sotto il segno dell’Acquario, il nuovo anno riserverà grosse sorprese e novità a livello lavorativo e non solo con diversi momenti favorevoli per tutti coloro che non porranno freni e limiti alla creatività. Anno faticoso e pieno di responsabilità per Bilancia. Piuttosto che tentare e stimolare i nuovi progetti, si cercherà di mettere pace attorno a sé. Verso la fine del 2020 le conferme saranno maggiori e la fatica sarà sempre minore. Per i Gemelli sarà il tempo di risolvere problemi di soldi o legali e molti avranno successo. La seconda metà del 2020 consentirà di recuperare vecchi programmi o progetti.

Segni di fuoco

Il 2020 promette bene per i nati sotto il segno del Leone in quanto si guadagnerà qualche soldo in più. Per i sentimenti invece ci saranno molte cose da rivedere e rivalutare. Anno di svolta anche per i nati sotto il segno del Sagittario che dovranno frequentare luoghi e ambienti di vita diversi per liberarsi da costrizioni e situazioni negative, critiche o difficili. Tra la primavera e l’estate ci sarà qualche problema in amore oppure una preoccupazione su una persona cara. Sarà un anno di sfide e critiche per i nati sotto il segno dell’Ariete. Ci saranno occasioni, possibilità e progetti da cogliere al volo all’inizio dell’anno anche se non saranno facili da gestire, ma nella seconda metà o proprio verso la fine del 2020 sarà tutto più semplice.

Segni di acqua

Sarà un altro anno di passione, tensioni e fatica per il Cancro in quanto Saturno sarà ancora opposto, ma verso la fine dell’anno tutto sarà più semplice. Ad agosto ci saranno bellissime occasioni per conoscere persone interessanti oppure recuperare un rapporto importante. Sarà un anno di “ribellione” per lo Scorpione, ma durante la primavera ed estate ci sarà un cambiamento radicale della propria esistenza. Ad agosto ci saranno bellissime emozioni da vivere. Anno molto positivo per i Pesci, che avranno diverse soluzioni legali e soddisfazioni in arrivo. Cambiamenti sul lavoro sia per i dipendenti che per i liberi professionisti in quanto potranno sviluppare nuove opportunità. Per quanto riguarda l’amore, non occorre sanare rapporti che hanno avuto diverse crisi in passato… è tempo di riordinare la vita sentimentale senza fare progetti irrealistici.

Redazione-iGossip