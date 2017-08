Oroscopo della settimana 14-20 Agosto 2017

Marte vi trasmette energia positiva. Voi potreste essere lanciati a tutta velocità verso nuovi orizzonti, ma forse qualcuno, di quelli che vi circondano, potrebbe sembrare un tartaruga e rallentarvi. Fate sport se possibile, per scaricarvi. Avete una forte carica erotica

La vita vacanziera libera il vostro lato migliore. Venere vi ammorbidisce e vi spinge verso nuovi traguardi. E’ il momento giusto per le nuove avventure. La Luna vi regalerà un principio di felicità. Potrete dimenticare vecchie abitudini e scoprire nuove opportunità.

Con Venere nel segno l’amore diventerà poesia. In coppia, sarete sempre più uniti. Gli altri invece, avranno la conferma del loro potere seduttivo. Anche se un passato poco piacevole torna a bussare, siete troppo rilassati e con la voglia di divertirvi per correre dietro a vecchi rancori

Adesso siete irresistibili e fortunati. Cresce l’affiatamento di coppia. Per le vacanze concedetevi dei piaceri. L’importante sarà concentrarsi nuovamente quando dovrete tornare ai vostri doveri. Anche se, anche il divertimento adesso è un dovere.

vergine

Siete pronti per un’estate di follia. Esprimete le vostre idee senza paure. Grazie a Mercurio riuscirete a trasformare i rospi in principi. Coltivate adesso i vostri progetti ed in autunno raccoglierete i frutti.