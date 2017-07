Oroscopo della settimana 31 Luglio-6 Agosto 2017

Venere vi ha appena dato le spalle e già si vedono le imperfezioni. E’ difficile spiegare la passione, soprattutto a chi non ne apprezza il valore. Non mettete gli altri alle strette se volete evitare discussioni inutili.

Il vostro cuore si intenerisce. I rapporti familiari sono per voi preziosi fonti di energia da cui attingere per il raggiungimento dei vostri obbiettivi. Siete voi a dover decidere il tempo con cui agire e non ciò che è intorno a voi.

Siete continuamente in movimento, ma se volete raggiungere il vostro obbiettivo dovete rallentare e prendere la mira. Se dovete lavorare in questo periodo potreste annoiarvi. La Luna potrebbe portarvi dei piccoli piaceri estremi

Venere porta via l’inquietudine e da garanzie al vostro cuore. E’ il momento di lasciar scorrere idee e pensieri e dedicarvi solo alle emozioni piacevoli. Al lavoro sarete in grado di vedere le opportunità negli ostacoli. Potrete raggiungere un vostro obbiettivo

leone

Avete ancora un posto al sole, anche se forse non è il periodo migliore per starci. Sarete fantasiosi e vi trasformerete in teneri micini. Il vostro duro lavoro potrebbe essere ben ripagato. Siete in volo ormai e non potete cadere