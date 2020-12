Oroscopo Paolo Fox 2021 Acquario: cosa cambia dall’anno scorso? Quali indicazioni danno le stelle riguardo il futuro dei nati sotto questo segno zodiacale? Quali sono le previsioni per il decimo dei 12 segni zodiacali, situato tra Capricorno e Pesci. L’uomo del segno è estroso e originale, vista la dominanza uraniana è difficile da definire e ingabbiare all’interno di schemi e concetti precostituiti, di norma insofferente alle regole e alla società.

È alla costante ricerca di un suo modo per esprimere se stesso in ferma opposizione agli altri. L’Aquario ha come impulso primario il desiderio di libertà e di auto-determinazione, così come non vuole essere ingabbiato, allo stesso modo non desidera ingabbiare gli altri. Per questi motivi, l’uomo Aquario viene considerato infedele e incapace di conservare a lungo i legami. Altra tendenza dell’Aquario è quella di indulgere in mezze verità e raccontare solo una parte della storia, per avere margine di manovra, soprattutto nelle questioni di denaro e lavorative.

Le previsioni sono tratte dal nuovo libro del celebre astrologo, autore di best seller da più di 100.000 copie vendute ogni anno, Paolo Fox, che è in libreria per Cairo editore e disponibile su Amazon.

Cosa riserverà il nuovo anno, dopo mesi e mesi di agonia e crisi socio-economica provocata dalla diffusione del Covid-19, ai nati sotto il segno dell’Acquario? Cosa devono aspettarsi dopo un anno così difficile, tragico e traumatico?

«È sempre utile fare delle verifiche via via che il tempo passa — ha dichiarato Fox al Corriere della Sera —. Nell’oroscopo noi continuiamo e continueremo a leggere quali sono i segni che vanno meglio e quelli che invece avranno più difficoltà di altri, indipendentemente dalla triste condizione che sta vivendo la società. Il legame tra astri e realtà è forte, ma le stelle seguono un loro percorso a prescindere da tutto».

Per poi aggiungere: «Sarà un anno complesso, condizionato da una concentrazione di pianeti in Acquario, segno della rivoluzione e del caos ma anche di una nuova visione della vita».

«La presenza di Giove e Saturno in Acquario porterà difficoltà con un picco attorno all’11 febbraio – ha detto Fox -, mese che potrà cambiare il destino di molti. Il 2021 ci spingerà a realizzare l’idea di una esistenza più sostenibile ed ecologica».

Oroscopo Paolo Fox 2021 Acquario: le previsioni

Il desiderio di cambiare vita è forte e arriva l’esigenza di trovare uno stile di vita nuovo: per destino o scelta, non dovrà avere paura di cambiare molti punti di riferimento.

Il 2021 sarà infatti un anno rivoluzionario per i nati sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Il 10 febbraio Sole, Luna, Venere, Mercurio, Giove e Saturno saranno proprio in questo segno. Tutto sarà riposto nelle tue mani: lavoro, mansioni, casa e amore. L’abilità starà nel trovare il giusto equilibrio tra ciò che si desidera fare e quello che è possibile fare.

