Oroscopo Paolo Fox 2021: anticipazioni sul nuovo libro del famoso e popolare astrologo e personaggio televisivo italiano. Il titolo è “Paolo Fox – L’Oroscopo 2021” per Cairo Editore. Il libro è già disponibile sulle piattaforme digitali. Cosa ci riserverà il nuovo anno, dopo mesi e mesi di agonia e crisi socio-economica provocata dalla diffusione del Covid-19? Cosa dobbiamo aspettarci dopo un anno così difficile, tragico e traumatico?

Dopo un 2020 di chiusura con Giove e Saturno in Capricorno, segno che rappresenta l’isolamento e la ristrettezza, il 2021 vedrà gli stessi pianeti transitare in Acquario, che comporterà un cambiamento radicale nel modo di vivere, inseguendo la strada della solidarietà e della ricostruzione, oltre a nuovi equilibri mondiali, soprattutto in considerazione della sconfitta di Donald Trump alle elezioni americane 2020 e alla vittoria di Joe Biden.

OROSCOPO PAOLO FOX DICEMBRE 2020: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

Il nuovo anno porterà con sé un forte senso di solidarietà e il bisogno di tornare a una vita semplice. Il 2021 sarà l’anno di Bilancia, Gemelli e Acquario che potranno adattarsi meglio ai cambiamenti e superare le crisi con intelligenza grazie a un’apertura mentale fuori dal comune. I nati sotto il segno zodiacale della Bilancia potranno recuperare serenità interiore. I Gemelli potranno sfruttare al meglio le capacità di adattamento e mobilità. I nati sotto il segno zodiacale dell’Acquario vorranno cambiare vita o iniziare un nuovo progetto.

Il Toro vivrà momenti di forte tensione e agitazione. I nati sotto il segno zodiacale della Vergine avranno una vita sociale molto attiva, dando però massima precedenza al lavoro. Il Capricorno avrà ghiotte occasioni per mettersi in mostra e portare avanti idee e progetti. Anno di passione e scontri per il Leone, che con molta probabilità dovrà rivedere strategie sia in amore che nel lavoro. Il Sagittario vivranno la vita come se fosse un’avventura. Dopo un 2020 difficile e drammatico per l’Ariete, nel nuovo anno dovrà concentrare sforzi ed energie solo per i progetti realizzabili.

Il 2020 è stato un anno molto complesso e problematico per il Cancro, che nel nuovo anno si libererà dell’opposizione di Saturno e farà ciò che realmente si sente di fare e ciò che desidera. Voglia di evasione e grandi cambiamenti sotto quasi tutti i punti di vista per lo Scorpione. Anno di riflessione, pausa e ragionamento per i nati sotto il segno zodiacale dei Pesci.

Paolo Fox ha poi rivolto un augurio speciale e magico ai suoi lettori per il nuovo anno: “Questo 2021 impieghiamolo per ritrovare la nostra energia e voglia di fare, ne abbiamo bisogno per superare i problemi accumulati nel tempo, ricercando sempre tanta serenità per noi e per i nostri cari”.