Oroscopo Paolo Fox 2021 Cancro: cosa cambia dall’anno scorso? Quali indicazioni danno le stelle riguardo il futuro dei nati sotto questo segno zodiacale? Quali sono le previsioni per il terzo dei 12 segni zodiacali, situato tra Gemelli e Leone? Il Cancro è un segno cardinale d’acqua, governato dalla Luna. L’astrologia classica colloca in questo segno Giove e Nettuno in esaltazione, Saturno in esilio, Marte in caduta mentre secondo la scuola astrologica di Lisa Morpurgo è Venere il pianeta esaltato dal segno. Il segno opposto è il Capricorno. Le previsioni sono tratte dal nuovo libro del celebre astrologo, autore di best seller da più di 100.000 copie vendute ogni anno, Paolo Fox, che è in libreria per Cairo editore e disponibile su Amazon.

Oroscopo Paolo Fox 2021: le dichiarazioni dell’astrologo

Cosa riserverà il nuovo anno, dopo mesi e mesi di agonia e crisi socio-economica provocata dalla diffusione del Covid-19, ai nati sotto il segno del Cancro? Cosa devono aspettarsi dopo un anno così difficile, tragico e traumatico?

OROSCOPO PAOLO FOX DICEMBRE 2020: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

«È sempre utile fare delle verifiche via via che il tempo passa — ha dichiarato Fox al Corriere della Sera —. Nell’oroscopo noi continuiamo e continueremo a leggere quali sono i segni che vanno meglio e quelli che invece avranno più difficoltà di altri, indipendentemente dalla triste condizione che sta vivendo la società. Il legame tra astri e realtà è forte, ma le stelle seguono un loro percorso a prescindere da tutto».

L’OROSCOPO 2021 DI PAOLO FOX: LE ANTICIPAZIONI SUL NUOVO LIBRO

Per poi aggiungere: «Sarà un anno complesso, condizionato da una concentrazione di pianeti in Acquario, segno della rivoluzione e del caos ma anche di una nuova visione della vita. La presenza di Giove e Saturno in Acquario porterà difficoltà con un picco attorno all’11 febbraio, mese che potrà cambiare il destino di molti. Il 2021 ci spingerà a realizzare l’idea di una esistenza più sostenibile ed ecologica».

Oroscopo Paolo Fox 2021 Toro: cosa cambia dall’anno scorso?

Oroscopo Paolo Fox 2021 Cancro: le previsioni

Nel nuovo anno Giove e Saturno non saranno più in opposizione. In tanti saranno costretti a ripartire da zero, e non solo per la crisi socio-sanitaria provocata dalla diffusione del Covid-19. Per questo segno arriverà entro l’estate una conferma e buone notizie in particolar modo tra giugno e luglio.

Oroscopo Paolo Fox 2021 Gemelli: cosa cambia dall’anno scorso?

Più forza alla famiglia e si potranno programmare eventi importanti. Dalla seconda metà del 2021 e il 2022 si potranno vivere trasformazioni desiderate da anni. Percorso positivo e attivo anche sotto il profilo sentimentale.