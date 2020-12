Oroscopo Paolo Fox 2021 Sagittario: cosa cambia dall’anno scorso? Quali indicazioni danno le stelle riguardo il futuro dei nati sotto questo segno zodiacale? Quali sono le previsioni per il nono dei 12 segni zodiacali, situato tra Scorpione e Capricorno. Le persone nate sotto questo segno hanno grande energia positiva e risultano entusiaste, leali e fiduciose; l’estroversione, l’espansività e l’altruismo sono altre caratteristiche facilmente notabili, come lo spirito d’avventura e la propensione all’esplorazione e alla scoperta attraverso i viaggi.

Paolo Fox a I Fatti Vostri – Foto: Facebook

Non dobbiamo però confondere la sua energia con la gioia: il Sagittario è un segno che alterna spesso il suo umore e l’energia che mostra è solo apparente; fa inoltre spesso uso dell’ironia, soprattutto in situazioni drammatiche, per nascondere i suoi malesseri. La fiducia nell’ambiente circostante, accompagnata all’impulsività, può tuttavia portare i nativi del segno a una certa negligenza e ingenuità, inducendoli a non valutare bene le situazioni.

Oroscopo Paolo Fox 2021: le dichiarazioni dell’astrologo

Le previsioni sono tratte dal nuovo libro del celebre astrologo, autore di best seller da più di 100.000 copie vendute ogni anno, Paolo Fox, che è in libreria per Cairo editore e disponibile su Amazon.

Cosa riserverà il nuovo anno, dopo mesi e mesi di agonia e crisi socio-economica provocata dalla diffusione del Covid-19, ai nati sotto il segno del Sagittario? Cosa devono aspettarsi dopo un anno così difficile, tragico e traumatico?

«È sempre utile fare delle verifiche via via che il tempo passa — ha dichiarato Fox al Corriere della Sera —. Nell’oroscopo noi continuiamo e continueremo a leggere quali sono i segni che vanno meglio e quelli che invece avranno più difficoltà di altri, indipendentemente dalla triste condizione che sta vivendo la società. Il legame tra astri e realtà è forte, ma le stelle seguono un loro percorso a prescindere da tutto».

Per poi aggiungere: «Sarà un anno complesso, condizionato da una concentrazione di pianeti in Acquario, segno della rivoluzione e del caos ma anche di una nuova visione della vita.

La presenza di Giove e Saturno in Acquario porterà difficoltà con un picco attorno all’11 febbraio, mese che potrà cambiare il destino di molti. Il 2021 ci spingerà a realizzare l’idea di una esistenza più sostenibile ed ecologica».

Oroscopo Paolo Fox 2021 Sagittario: le previsioni

Dopo un 2020 molto difficile, pesante e complesso sotto il profilo dei rapporti interpersonali, il nuovo anno porterà con sé l’amore e la voglia di esplorare. Ripartiranno molti progetti che sono stati bloccati negli ultimi mesi.

Emozioni a tutto campo e arriverà il momento di vivere in modo più libero le intuizioni. I nuovi cambiamenti porteranno nuove persone di riferimento e una revisione di tutta la vita per un fine anno davvero molto promettente e positivo.

