Oroscopo Paolo Fox 2021 Scorpione: cosa cambia dall’anno scorso? Quali indicazioni danno le stelle riguardo il futuro dei nati sotto questo segno zodiacale? Quali sono le previsioni per il settimo dei 12 segni zodiacali, situato tra Bilancia e Sagittario. Allo Scorpione sono associate la segretezza, il mistero e anche l’occulto. I nati di questo segno si distinguono per la misteriosità, l’enigmaticità, il fascino e l’emotività nascosta. Sono inoltre persone molto ricettive e vantano capacità intuitive. Altre qualità riscontrabili sono l’istintività, la tenacia, la passionalità e la gelosia. In certe situazioni possono rivelarsi anche ribelli, aggressivi, vendicativi e permalosi.

Oroscopo Paolo Fox 2021: le dichiarazioni dell’astrologo

Le previsioni sono tratte dal nuovo libro del celebre astrologo, autore di best seller da più di 100.000 copie vendute ogni anno, Paolo Fox, che è in libreria per Cairo editore e disponibile su Amazon.

Cosa riserverà il nuovo anno, dopo mesi e mesi di agonia e crisi socio-economica provocata dalla diffusione del Covid-19, ai nati sotto il segno dello Scorpione? Cosa devono aspettarsi dopo un anno così difficile, tragico e traumatico?

«È sempre utile fare delle verifiche via via che il tempo passa — ha dichiarato Fox al Corriere della Sera —. Nell’oroscopo noi continuiamo e continueremo a leggere quali sono i segni che vanno meglio e quelli che invece avranno più difficoltà di altri, indipendentemente dalla triste condizione che sta vivendo la società. Il legame tra astri e realtà è forte, ma le stelle seguono un loro percorso a prescindere da tutto».

L’OROSCOPO 2021 DI PAOLO FOX: LE ANTICIPAZIONI SUL NUOVO LIBRO

Per poi aggiungere: «Sarà un anno complesso, condizionato da una concentrazione di pianeti in Acquario, segno della rivoluzione e del caos ma anche di una nuova visione della vita. La presenza di Giove e Saturno in Acquario porterà difficoltà con un picco attorno all’11 febbraio, mese che potrà cambiare il destino di molti. Il 2021 ci spingerà a realizzare l’idea di una esistenza più sostenibile ed ecologica».

Oroscopo Paolo Fox 2021 Scorpione: le previsioni

A febbraio 2021, sarà difficile mantenere i nervi saldi. Il nuovo anno sarà piuttosto difficile e molto particolare per i nati sotto questo segno poiché svilupperanno una forte ribellione che andrà amministrata con molta cura. Cambiamenti positivi sia in amore che a lavoro.

Sarà comunque un anno di passaggio, sosta, revisione e preparazione al futuro in quanto non sarà più possibile sopportare, fare buon viso a cattivo gioco o rimpiangere il passato.

