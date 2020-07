Oroscopo Paolo Fox Agosto 2020: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2020: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute, soldi, amicizia e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano. Che cosa riserverà il nuovo mese ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2020: Capricorno

La dissonanza di Marte causerà un forte senso di agitazione interiore legato al fatto che vorresti vedere finalmente definiti rapporti di lavoro e progetti imbastiti nel corso degli ultimi mesi. Buone notizie tra fine agosto e settembre per chi ha fatto partire una causa o una vertenza. Periodo positivo per i liberi professionisti e per coloro che lavorano nel turismo. In amore c’è una maggiore leggerezza nel vivere i sentimenti e anche la sessualità è più vigorosa. Chi ha figli, è un po’ preoccupato per le spese. Dal punto di vista fisico, agosto non lascia a desiderare anche se il recupero pieno lo avremo dopo il 23. Dal 20 Mercurio tornerà in aspetto valido. Saranno favorite le cure estetische.

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2020: Ariete

Più ti avvicini al nuovo anno e più le cose cambieranno a tuo favore, dato che il 2020 non è stato brillante. Si possono iniziare a programmare belle vittorie per la fine dell’anno. D’altronde l’Ariete sa combattere e rialzarsi anche nei momenti più difficili e oscuri. Le relazioni d’amore altalenanti o prive di valore verranno spazzate via ad agosto. Attenzione ai tradimenti. Sarà un ferragosto di agitazione. Massima prudenza anche per le coppie più longeve. Chi è solo potrebbe vivere una storia occasionale estiva e part-time, divertente ma non ancora certa. Per quanto riguarda la salute, il momento migliore sarà dal 5 al 20, ideale anche per programmare una vacanza. Chi è stato male può uscire da un lungo tunnel buio.

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2020: Toro

Questo è un periodo molto importante e produttivo per seguire le proprie aspirazioni e fare progetti ambiziosi. Le giornate fortunate sono dopo il 22, in particolar modo il 28 e il 29. Dal punto di vista lavorativo, sarà un mese davvero ispirato. Occorre prestare attenzione a qualche spesa di troppo, soprattutto attorno all’11. Un bel viaggio sarà utile per regalare emozioni speciali. Mese importante anche per i sentimenti sia per le coppie stabili, che devono pensare alla convivenza o al matrimonio, sia per chi vuole vivere esperienze trasgressive. Per quanto riguarda la salute, dall’8 al 18 ci sarà un momento di particolare stress. Le cure e le terapie saranno favorite dopo il 20.

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2020: Gemelli

Momento di promesse e grandi decisioni per alcuni nati sotto il segno dei Gemelli. Dopo un periodo davvero difficile e travagliato, è finalmente arrivato il momento del guadagno. Con ciò non significa che devi sperperare i tuoi guadagni, ma devi fare sempre scelte ponderate e attente. Le stelle ti regaleranno serenità, voglia di fare e conferme verso la fine dell’anno. Inizia a programmare qualcosa di bello per l’autunno. Ottimo oroscopo per le coppie stabili che possono e vogliono avere un figlio. Per i single è il periodo giusto per cogliere al volo inviti e uscite. Solo chi è in crisi in amore oppure ha vissuto o cercato un tradimento avrà momenti di forte agitazione attorno al 26 agosto. Mese di grande riscatto e risveglio anche sotto il profilo della salute. Le uniche giornate sottotono, a cui occorre prestare attenzione, vanno dal 23 al 31.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI SUL LIBRO 2020 DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2020: Cancro

Mese di transito e passaggio sul piano delle finanze per i nati sotto il segno zodiacale del Cancro. Disagio e incertezze sotto il profilo lavorativo. La situazione migliorerà a partire da dicembre. Anche i liberi professionisti saranno in lotta contro qualcuno che remerà contro. In amore andrà decisamente meglio grazie al transito di Venere, che consentirà di smaltire la forte agitazione caricata nell’ambito del lavoro. Ferragosto sarà molto passionale e intenso. La dissonanza di Marte causerà qualche disagio e piccoli malesseri attorno all’8 e al 9. Occorre bere molta acqua per eliminare le tossine e fare esercizio fisico moderato ma costante.

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2020: Bilancia

In casi eccezionali alcuni percorsi potrebbero essere cambiati negli ultimi mesi e anche tu hai voglia di fare cose nuove. Si possono fare progetti per l’autunno e tutto quello che non è stato possibile realizzare l’anno scorso ora sarà attuabile. Periodo critico per i dipendenti e per chi ha un’attività in proprio. Periodo positivo per le coppie stabili. Agosto favorirà gli incontri passionali che potranno travolgere i single del segno. Ci potranno essere situazioni stressanti all’inizio del mese, ma a partire dalla seconda metà di agosto i tuoi nervi saranno meno agitati e tutto ciò aiuterà un buon recupero.

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2020: Leone

Il Sole entrerà nel tuo segno zodiacale fino al 22. Mercurio farà la stessa cosa dal 5 al 20. Marte sarà in ottimo aspetto. Porta avanti un tuo progetto lavorativo poiché le stelle indicano l’inizio di una nuova stagione della tua vita professionale. Settembre e ottobre saranno mesi importanti. Mese di conquiste per chi vuole fare un incontro appassionato, soprattutto attorno al 17. Cielo amico anche per la salute. Sfrutta il periodo dal 5 al 20. Inoltre sarà possibile anche vivere emozioni particolari soprattutto in vacanza.

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2020: Vergine

Si risolveranno problemi e situazioni difficili grazie a strategie vincenti. Non mancheranno proposte allettanti, pertanto non occorre rimandare contatti e appuntamenti con persone che contano. Mese positivo anche per esami e colloqui di lavoro per i più giovani. Periodo positivo anche in amore per le coppie stabili ed è un momento utile anche per chi ha deciso di chiudere una storia. Periodo fertile e positivo anche per i single. Dopo mesi di stress e ansie, è giunto finalmente il momento del recupero generale favorendo il benessere generale.

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2020: Scorpione

Il lungo transito di Mercurio favorisce saggezza e preparazione. Favorito chi vive una situazione lavorativa nuova. Le stelle di agosto favoriranno chi cerca un nuovo lavoro, ma non premieranno chi invece vuole fare investimenti molto onerosi. Chi lavora a part-time dovrà fare scelte importanti. Periodo positivo in amore per le coppie stabili. I single dovranno chiedersi se non hanno troppe paure da superare. Le relazioni improvvisate riserveranno sorprese positive e negative. Ora bisogna vivere questo periodo con calma e senza eccessi dopo mesi stressanti e ricchi di distrazioni.

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2020: Sagittario

Dopo un periodo molto stressante e colmo di ansie e agitazioni a causa dell’opposizione di Venere, ci saranno più cose da fare e occasioni lavorative da cogliere al volo. Le uniche giornate sottotono sono quelle attorno al 26 e 27 a causa di stress e conflitti da risolvere. Dopo momenti di lontananze e difficoltà, le coppie stabili vivranno l’amore con più serenità e affronteranno i problemi con calma e virtù. Oroscopo intenso per chi vuole e può avere un figlio. Piano piano si recupera energia e questo è certamente un oroscopo importante, agosto segna a tuo favore. Non mancheranno stress e giornate no.

OROSCOPO PAOLO FOX LUGLIO 2020: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2020: Pesci

La situazione cambierà in meglio grazie all’aspetto positivo di Giove e Saturno. Anche trasferimenti o cambiamenti saranno presi con grande positività. Agire nei momenti migliori, questo è importante. Le stelle aiuteranno in amore a partire dal 7. Le crisi di coppia saranno superate. Torna una grande voglia di amare. Chi si è separato troverà un nuovo amore. Sorprese anche a fine mese. Sarà un oroscopo di grande interesse e positività anche dal punto di vista della salute. Anche se qualche avvenimento potrebbe all’apparenza sembrare contrario, alla fine si risolverà positivamente. Ci vuole un atteggiamento favorevole. Hai bisogno di leggerezza. Solo dopo il 20 bisogna tenere sotto controllo la tensione nervosa.

Oroscopo Paolo Fox Agosto 2020: Acquario

Mese di vitalità e responsabilità sotto il profilo lavorativo grazie all’ottimo aspetto di Marte. Tutti quelli che lavorano da anni sottopagati o che sono stati ricompensati soltanto a parole, non si accontentano e battono cassa. Occorre tagliare spese inutili e fare confusione. Chi è innamorato, ora chiede di più. Si vuole concretizzare un progetto di coppia importante, famiglia o matrimonio. La fine di agosto comporterà una riflessione accurata sul proprio destino sentimentale. Occorre prestare attenzione alle questioni finanziarie. Bisogna essere accorti dal 5 al 20 a causa dell’opposizione di Mercurio che potrebbe provocare tensioni per motivi di soldi. Ci saranno momenti di forte tensione interiore, ma bisognerà rivolgere lo sguardo verso di sé per migliorarsi.