Oroscopo Paolo Fox Aprile 2021: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2021: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute, soldi, amicizia e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Che cosa riserverà il quarto mese del 2021 ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2021: Capricorno

La prima parte del mese non sarà di certo esaltante a livello lavorativo. Potresti trovarti in disaccordo con soci e collaboratori. Questo mese inizierà a dare i frutti a partire dal 19 quando Sole e Mercurio formeranno una bella congiunzione con Venere e Urano. Il 23 è una giornata buona per fare proposte e ricevere notizie interessanti.

I rapporti sentimentali risentiranno molto dell’agitazione e del momento di tensione a livello lavorativo almeno nella prima parte del mese. Chi vive storie parallele, deve prendere una decisione importante e sgombrare il campo da ambiguità e relazioni clandestine. Le coppie forti e durature potranno fare progetti per il futuro tra il 22 e il 25. Periodo molto stancante, stressante e nervoso sotto il profilo della salute, almeno fino a metà mese. Squilibri del metabolismo o problemi psicosomatici per qualcuno. Saranno favorite le cure che partiranno dal 23.

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2021: Sagittario

Marte sarà ancora in opposizione e il tuo spirito ribelle si farà sentire sul lavoro. Nonostante la crisi del periodo e i problemi a livello sociale che si trascinano dall’anno scorso, dalla seconda metà di aprile si potrà guadagnare qualcosa in più in particolare per coloro che hanno l’ascendente che cade nel segno del Toro, Sagittario o Capricorno. Meno agitazione in amore. Periodo positivo sia per le coppie durature, che hanno avuto una crisi in passato, sia per i nuovi incontri. Favorisci la tua creatività per sentirti meglio. Grande recupero psicofisico in arrivo. Bene il 20, 21, 29 e 30.

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2021: Ariete

Da sempre questo è il tuo mese. Favoriti i cambiamenti e i nuovi ruoli a livello lavorativo per rimetterti in gioco. Sole, Mercurio e Venere saranno dalla tua parte. Situazioni interessanti anche per chi cerca un’attività più stabile. Con queste stelle i single potranno fare nuovi incontri interessanti. Questo oroscopo sarà utile per chi vorrebbe chiudere una storia d’amore senza soffrire. Per le coppie potrebbero esserci tentazioni extraconiugali. Un problema frequente per i nati sotto questo segno zodiacale è il mal di testa, pertanto è il caso di prendersi una pausa dal lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2021: Toro

Cielo incerto sul lavoro. Non mancheranno giornate ad alta tensione e agitazioni. Andrà molto meglio sotto il profilo sentimentale grazie al transito di Venere nel tuo segno a partire dal 14. Bisogna puntare su persone stabili. Saranno favoriti i nuovi incontri per i più giovani. Tradimenti, gelosie e antichi dissapori andrebbero dimenticati. Questo mese porterà con sé tanta energia anche se il meglio arriverà nelle prossime settimane. Questo sarà un momento buono per iniziare cure e terapie.

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2021: Gemelli

Se hai un’attività in proprio, riuscirai finalmente a ottenere gratifiche dopo un periodo davvero difficile e complesso. Si potranno amministrare meglio i soldi e colmare alcune problematiche. Il transito di Venere nella prima metà del mese favorirà i nuovi incontri. Anche gli ultimi giorni di aprile saranno importanti. Saranno favoriti i contatti con persone che potranno aiutarti a risolvere un problema fisico. La fine di aprile chiederà un po’ di pazienza. Bisognerà prestare attenzione ai problemi psicosomatici.

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2021: Cancro

La confusione sarà tanta e le prime due settimane del mese saranno piuttosto nebbiose. Non mancheranno litigi, incomprensioni e diverbi al lavoro. Chi ha un ruolo di potere, dovrà rimettersi in gioco. Stanchezza e nervosismo all’interno delle coppie che vivono un periodo no da diverso tempo con lo spauracchio della rottura che è sempre dietro l’angolo. C’è un altro pericolo: il tradimento è in agguato. Andrà decisamente meglio nella seconda metà del mese. A ogni modo attenzione alle storie ambigue e parallele perché la verità verrà a galla. Periodo stressante anche sotto il profilo della salute nella prima metà del mese. Bisognerà prendere tutto con più cautela. Il recupero prenderà piede a partire dal 19. Il 23 sarà la giornata giusta per iniziare le cure e pensare a sé stessi.

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2021: Bilancia

Non ci saranno grandi stimoli nella prima parte del mese. Bisognerà stare lontano dalle polemiche ed evitare troppe fatiche. La parte centrale dell’anno sarà migliore se cerchi un lavoro o una nuova occasione. Meglio non scaricare le tensioni e preoccupazioni lavorative nel rapporto di coppia soprattutto nei primi tre fine settimana di aprile. I sentimenti torneranno più facili e gestibili a partire dal 19. Le coppie stabili possono pensare al matrimonio e a metter su famiglia o allargarla. Questo mese regalerà poca energia nelle prime due settimane. Potranno presentarsi problemi e disturbi alle orecchie, alla gola e ai denti. Alcuni vecchi malanni potrebbero riacutizzarsi attorno al 10.

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2021: Leone

Continuerai a non essere tranquillo. Dovrai fare attenzione alle questioni legali e a qualche colpo basso il 20 e il 21 o a fine mese. In amore saranno favorite le avventure, le conoscenze. Possibili disagi importanti in famiglia. Potrebbe tornare un po’ di stanchezza e uno stato di forte tensione dopo il 20. Gli ultimi dieci giorni del mese saranno piuttosto nervosi e convulsi… sopportare sarà meglio che sbraitare, comporterà meno danni al fisico.

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2021: Vergine

La primavera segnerà la possibilità di avanzare e anche parecchio. Non dovrai sottovalutare proposte e incontri. Questo sarà il mese delle contrattazioni. Ogni cosa però dovrà essere calibrata con molta attenzione, ma fortunatamente sei una persona molto oculata. Sei quasi arrivato al momento della svolta. Questo mese porterà in auge i sentimenti. Non saranno da escludere ritorni di fiamma. Favoriti i nuovi incontri. Le coppie durature e solide potranno pensare a progetti più impegnativi a partire dal 19. Dovrai fare attenzione alla pelle, agli arrossamenti cutanei e ai fastidi intestinali. Recupero psicofisico ideale dal 19 al 30. Dal 22 in poi favoriti miglioramenti estetici e cure.

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2021: Scorpione

Oroscopo piuttosto nebbioso sotto il profilo lavorativo per chi è dipendente e non può cambiare lavoro. Andrà meglio ai più giovani. I nuovi investimenti richiederanno tempo per avere successo. Potrebbero tornare rancori, tensioni o momenti di forte incertezza in amore a causa dell’opposizione di Mercurio e Sole. Gelosie, tradimenti e sospetti andranno evitati o ridimensionati. Nella seconda metà del mese sembrerai molto agitato. No agli sforzi il 20, 21, 27 e 28,

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2021: Pesci

Un mese giusto ma anche molto complicato e piuttosto agitato soprattutto nelle prime settimane del mese. Mercurio inizierà un transito importante dal 19. Vorrai metterti alla prova o avrai voglia di innovare. Periodo positivo in amore dopo il 14 con Venere favorevole. Favoriti i nuovi incontri. Le distrazioni e i tradimenti saranno sempre dietro l’angolo, meglio non vendicarsi. Fase di benessere, recupero e cure dopo il 19.

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2021: Acquario

Fase importante in arrivo sotto il profilo lavorativo. Periodo stimolante ed eccezionale per chi vorrebbe cambiar lavoro e prospettive. L’amore sarà intrigante nella prima parte di aprile, mentre, nella seconda potrà presentare qualche asprezza. Dovrai cercare di mantenere la calma ed evitare le polemiche soprattutto il 19, 20, 21 e 22. Tutti i nodi arriveranno al pettine, anche le separazioni. La forma fisica risulterà più forte nella prima parte del mese. La seconda sarà più complicata. Si svilupperanno molte tensioni in famiglia. La giornata più pesante sarà lunedì 26.

