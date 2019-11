Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2019: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2019: quali sono i segni zodiacali fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute, soldi, amicizia e fortuna tratte dalla lettura e recensione del suo libro, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2019: Capricorno

Dicembre 2019 è un mese molto importante e proficuo soprattutto per le coppie stabili nate sotto il segno del Capricorno, poiché Giove entra nel segno e dona fertilità e creatività. Dunque è il mese giusto per convolare a nozze oppure mettere su famiglia. Il periodo migliore è quello compreso tra Natale e Capodanno, anche per i single di questo segno ed è il preludio di un 2020 davvero splendente dal punto di vista dei sentimenti. Anche dal punto di vista lavorativo è un mese molto positivo per tutti in quanto Giove entra nel segno accompagnato da Urano in aspetto davvero favorevole. Si può puntare a qualcosa di più rispetto ai mesi passati. Anche dal punto di vista della salute, dicembre riserva grosse sorprese positive e anche un cambiamento di vita. Si possono tranquillamente individuare problemi e risolverli per i nati sotto questo segno. Venere è nel segno dal 20 e il Sole dal 22 dicembre 2019. L’energia non manca a questo segno.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2019: Ariete

In amore bisogna evitare di prendere decisioni affrettate e difficili almeno fino al 20 del mese perché ci sono questioni pratiche da risolvere. Occorre evitare problemi legali e polemiche inutili e al tempo stesso bisogna essere molto prudenti in merito a questioni economiche e legali in sospeso. Dal 20 Venere arriva in aspetto favorevole e dunque il Capodanno sarà molto positivo. Si potranno vivere emozioni forti. L’amore torna a essere protagonista. Nel lavoro arriva una bella notizia dal 9 in previsione di un 2020 positivo. Le opportunità non mancano dalla fine di questo mese. Un’intuizione valida può arrivare in prossimità del Natale. Dal 2020 comunque le cose diventano più regolari rispetto a questi ultimi due anni di stallo lavorativo. La salute è caratterizzata da una forte stanchezza, soprattutto durante la prima metà del mese. Occorre evitare di agitarsi dopo Natale e pianificare qualcosa di interessante per Capodanno.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2019: Toro

In amore le cose si semplificano, ma rimangono i problemi degli ultimi mesi. Pertanto occorre essere più tolleranti. Soprattutto durante la fine di questo mese potrebbe arrivare una notizia positiva sulla gravidanza o per la casa. Le coppie stabili possono ritrovare la serenità dal 18 del mese, con Venere che arriva nel segno dando un nuovo slancio ai sentimenti. Il Capodanno può essere interessante per vivere delle belle emozioni. Nel lavoro le certezze di questo segno vengono messe in discussione, ma non bisogna esagerare con le pretese. Le persone nate sotto questo segno non hanno più voglia di lavorare con determinate persone oppure il percorso professionale che stanno svolgendo va in contrasto con altre esigenze. L’aspetto ottimo di Giove consente di recuperare nelle questioni finanziarie. Il 2020 sarà molto importante e consentirà di ottenere qualche vittoria e avviare anche una fase di riscatto. La salute migliora grazie all’aspetto dei pianeti grazie all’aspetto positivo dei pianeti Venere, Giove e Saturno.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2019: Gemelli

In amore le cose vanno bene soprattutto dal 20 dicembre, ma bisogna evitare le storie impossibili in quanto sono vere e proprie perdite di tempo. Chi è in coppia può fare un passo in più. Per quanto riguarda le festività, Natale va meglio di Capodanno. Chi inizia una relazione alla fine di questo mese, sappia che può diventare davvero importante. Nel lavoro questo mese è di liberazione grazie a Giove che non sarà più in opposizione, e chi ha cambiato può sentirsi più sereno. Si pongono le basi per una primavera positiva. Chi attende un riconoscimento o una buona occupazione, potrà ottenerli. La salute vede un buon recupero soprattutto dal 20 dicembre, quando le cure sono favorite. Bisogna però evitare le tensioni nei giorni 11, 12, 17 e 18 del mese.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2019: Cancro

In amore il cancro vive un po’ di pesantezza a causa di proprie insicurezze o per complicazioni che arrivano dall’esterno della coppia, pertanto sarà un mese molto difficile e travagliato. Per i separati o per chi vive relazioni non ufficiali o clandestine occorre avere molta pazienza perché molte cose potranno cambiare in futuro. Ci sono dei progetti che potranno essere realizzati il prossimo anno, e in alcuni casi è meglio attendere. Nel lavoro ci sono situazioni che non si riesce più a sopportare ma è meglio evitare di fare scelte troppo azzardate. Bisogna stare in allerta intorno al 13 dicembre 2019, giorno in cui la prudenza è d’obbligo. Se ci sono questioni legali o economiche in piedi è forse opportuno accettare una mediazione. Il cancro deve prestare molta attenzione ai grandi investimenti in quanto potrebbero rivelarsi azzardati. Dal punto di vista della salute, la prima parte del mese può essere molto impegnativa, ma poi Marte aiuterà. Attenzione a non scoraggiarsi intorno al 13 del mese. Meglio frequentare persone positive e allegre.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2019: Bilancia

In amore questo periodo si rivela un po’ polemico soprattutto nelle prime tre settimane e ci sono delle coppie che vivono una crisi. Non sarà di certo un mese facile anche per le coppie sposate o per coloro che vivono relazioni parallele. Nel lavoro si potrebbe decidere di abbandonare qualcosa e potrebbero esserci contrasti con i colleghi e i superiori in quanto i pianeti sono in agitazione. In questa fase di possibili cambiamenti occorre prestare attenzione a non lasciare il certo per l’incerto, perché si rischia di fare il passo più lungo della gamba. Ci sono anche delle questioni relative al denaro da considerare e valutate attentamente, anche chiedendo alcuni consigli ad esperti. La salute non è delle migliori e potrebbe esserci qualche disagio durante le feste.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2019: Leone

In amore non manca la passione per il leone in questa fine dell’anno sia per chi è solo (si possono fare delle belle conoscenze dopo il 9 dicembre) sia per chi è in coppia. Giove continua a essere in aspetto favorevole ed è simbolo di fertilità: si può pensare a metter su famiglia. Nel lavoro questo segno potrebbe trovarsi di fronte a un bivio e scegliere la strada giusta da prendere. Fino al 9 del mese il leone può sentirsi poco tollerante, ma le cose poi migliorano e addirittura può arrivare una soluzione a metà dicembre 2019 o sotto il periodo natalizio. In questo periodo il leone potrebbe aver voglia di premere l’acceleratore sui cambiamenti. La salute è caratterizzata da un recupero psicofisico, ma bisogna staccare un po’ la spina dai problemi quotidiani mediante un breve viaggio.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2019: Vergine

In amore le coppie possono recuperare se hanno vissuto un momento di crisi, mentre, chi è single deve avere un po’ di buona volontà e potrà riscattarsi, provando una bella e nuova emozione. Per chi vorrebbe un figlio o è convolata a nozze è un periodo decisamente positivo. Il 2020 inizierà con il botto e sarà un anno davvero positivo. Nel lavoro questo mese è davvero interessante per i liberi professionisti e anche per i lavoratori dipendenti poiché dal 2 del mese Giove inizia un transito positivo e inoltre Urano e Saturno sono in aspetto ottimo. Le soddisfazioni arriveranno tra la fine di quest’anno e il mese di febbraio, soprattutto per chi è riuscito a mantenere dei rapporti di lavoro. Dal 18 del mese aumentano forza ed energia. La salute migliora in questo contesto di recupero generale, ma ci saranno comunque dei conflitti emotivi che caratterizzano da sempre questo segno zodiacale.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2019: Scorpione

Periodo molto positivo dal punto di vista sentimentale sia per chi ha appena iniziato una relazione sia per i single che devono aprire il proprio cuore e lasciarsi scoprire. Il lavoro può essere caratterizzato da una liberazione con l’arrivo di qualcosa di nuovo grazie al buon aspetto dei pianeti Giove, Venere e Marte. Periodo positivo anche per gli studenti e per chi ha avviato una nuova attività o per chi vorrebbe ampliarla. Ci saranno dei piccoli problemi, ma saranno superati in fretta. Ci sarà una bella occasione per chi da un po’ di tempo stava cercando di vendere o comprare, ma anche affittare. La salute vede una rinascita, e chi vive un problema potrà migliorare. Qual è il periodo migliore? Quello che va da Natale a Capodanno.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2019: Sagittario

In amore i sentimenti tornano ad avere un ruolo importante nella vita di questo segno, sia per chi fa nuovi incontri che per chi ha già una relazione. Le coppie possono fare progetti soprattutto nei giorni compresi tra il 16 e il 22 del mese. La Luna è nel segno del sagittario a Natale, che va sicuramente meglio del Capodanno in ambito sentimentale. La fine dell’anno occorre festeggiarla con pochi intimi. Per chi non vuole impegnarsi seriamente dal punto di vista sentimentale, è meglio optare per le classiche avventure. Chi invece ha due piedi in una scarpa, deve fare una scelta. Nel lavoro è il periodo ideale per comunicare le proprie idee in quanto dal 9 del mese arriva comunque Mercurio nel segno. Questo pianeta sarà in ottimo aspetto con Luna e Sole, e la giornata del 16 dicembre sarà favorita. Per quanto riguarda la salute, sono favorite le cure e un problema di salute è stato superato. A Capodanno bisogna cercare di non strafare.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2019: Pesci

Durante queste 4 settimane il pianeta dell’amore è favorevole per i primi 20 giorni e successivamente, spostandosi nella vostra dodicesima casa astrologica, può creare qualche lieve malinteso e qualche difficoltà nel rapporto con la persona che amate. Sotto il periodo natalizio potreste conoscere una persona molto interessante. I vari problemi lavorativi che hanno reso difficile gli scorsi mesi stanno per terminare e il nuovo passaggio astrologico di Giove in sestile con il vostro cielo promette di essere davvero molto efficiente nel lavoro con nuovi progetti che possono partire, con idee geniali e vincenti e con situazioni che erano rimaste bloccate ma che adesso possono riprendere in modo molto positivo. Non sottovalutare l’impegno e le buone opportunità che potrebbero verificarsi addirittura nel 2020. Pertanto è opportuno poter contare su una buona stabilità emotiva, anche per concentrarsi su cose nuove ed importanti che riguardano il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2019: Acquario

Periodo molto positivo, vincente e convincente per quanto riguarda l’amore, anche grazie al transito di Venere nel segno a partire dal 20 dicembre. La fine del 2019 anticipa solamente quello che aspetta i nati sotto questo segno per l’anno successivo: molta positività e energia per l’amore. Nel lavoro la seconda parte del mese di dicembre sembra essere interessante e si può rilanciare la propria attività. Bisogna però prestare molta attenzione alle spese. La salute è caratterizzata da una buona energia e ci si può prendere qualche giorno di svago e vacanza soprattutto dopo il 22 dicembre. Unica nota stonata è il transito dissonante di Marte ma il recupero è dietro l’angolo grazie a Venere e al cielo nel complesso favorevole.

