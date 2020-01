Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2020: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2020: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute, soldi, amicizia e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano. Che cosa riserverà il nuovo anno ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Paolo Fox a I Fatti Vostri – Foto: Facebook

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2020: Capricorno

Un mese davvero brillante e importante per i nati sotto il segno del Capricorno grazie ai pianeti Giove e Saturno. Sarà un mese di rinascita professionale e personale. Sarà possibile cercare nuova collaborazioni lavorative con successo. Buone e rosee prospettive lavorative anche per i dipendenti. I più giovani possono fare esperienze all’estero. Le coppie stabili e durature potranno avere qualche problema, discussione e malinteso il 12, 13, 26 e 27 febbraio. La seconda metà del mese sarà piuttosto stressante e nervosa, ma c’è sempre il sostegno dei pianeti forti. Occorre prestare attenzione alle articolazioni e alle ginocchia.

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2020: Ariete

Gli impegni lavorativi potrebbero essere più impegnativi del previsto. Se il tuo ascendente cade in Ariete, Leone e Sagittario potrebbero arrivare piccoli guadagni. Occorre valutare nuove strategie. In amore potrai chiudere definitivamente un rapporto deficitario e cercare un nuovo legame sentimentale. Nessuna sofferenza, ma liberazione. Non sarà facile con i segni Capricorno e Cancro. Domenica 16 sarà una giornata di riferimento per i sentimenti. Per quanto riguarda la salute occorre prestare attenzione a mercoledì 19. Occorre evitare imprudenze negli ultimi dieci giorni del mese. Non mancheranno ansie, preoccupazioni e problemi a lavoro e in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2020: Toro

Mese molto proficuo e di grande crescita per lavoratori e studenti grazie al transito di Mercurio a partire da lunedì 3 e grazie all’ondata positiva provocata da Giove e Saturno. Questo è il mese giusto per frequentare nuovi ambienti per via del transito di Urano già da diversi mesi. Mese prospero e positivo anche per chi vuole innamorarsi perdutamente di una persona o confermare un sentimento. Se la tua relazione è finita, occorre valutare nuove liaison grazie a Venere che potrebbe regalare nuove emozioni a partire dal 19. Chi ha una love story da diverso tempo chiederà al partner di fare un passo importante: convivenza o matrimonio. Questo è il periodo giusto per superare e risolvere vecchi problemi poiché ci sono molte sensazioni positive. Se iniziano in questo momento, le cure lunghe possono essere favorevoli.

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2020: Gemelli

Tutte le vertenze del 2019 devono essere gestite con grande attenzione e prudenza. Non c’è più Giove contro. Marte non sarà più opposto a partire da domenica 16 e quindi potrebbero esserci buone occasioni. Aumentano il desiderio di fare cose nuove e sviluppare progetti originali. In amore Venere non sarà più contraria a partire dal 7. Non bisogna perdere di vista o trascurare le persone che ti vogliono bene. La seconda metà del mese è ideale per fare nuovi incontri e conoscenze. Se vivi invece una storia trasgressiva parallelamente a una storia fissa, è molto probabile che chiuda una volta per tutte la situazione, evitando ambiguità. Ci saranno problemi e tensioni di troppo in famiglia soprattutto agli inizi del mese. Martedì 4 sarà una giornata particolarmente stressante e pesante. Confusione e nervosismo regneranno lunedì 24 e martedì 25. Devi fare meno cose, ma devi farle meglio.

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2020: Cancro

La prima parte del mese sarà incerta e piuttosto travagliata con giornate di grande nervosismo. Bisogna prestare attenzione alle spese poiché avere Giove e Saturno in opposizione causerà qualche divergenza. Massima prudenza con la burocrazia a causa di debiti contratti in passato. In amore le coppie che stanno vivendo preoccupazioni verranno messe a dura prova. Occorre evitare contrasti, stress e tensioni, magari facendosi consigliare da persone comprensive. Sarà un mese piuttosto stressante e faticoso. Occorre gestire con attenzione gli ultimi dieci giorni del mese, evitando distrazioni e agitazioni.

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2020: Bilancia

Coloro che non hanno intenzione di fare grandi investimenti o hanno messo i soldi al sicuro non sono a rischio a differenza di chi ha sbagliato in passato. Con Giove e Saturno in opposizione, le preoccupazioni potrebbero arrivare per chi è sposato e ha figli. Occorre evitare di spendere troppo, cercando di pareggiare i conti, in particolar modo da domenica 16. Il 19 e il 20 saranno giornate piuttosto tese in famiglia. Massima attenzione all’ostilità di un Capricono e all’ambiguità di un Acquario. In amore procederà tutto liscio per chi ha situazioni sentimentali stabili e durature, mentre, si possono rompere i legami precari in quanto questo mese torneranno alla luce vecchie tensioni e ruggini dei mesi passati. Ci saranno alcuni problemi per le neo coppie. Occorre svagare la mente per superare le piccole crisi emotive e bisogna ritrovare un certo equilibrio perso negli ultimi mesi. Il 12 e il 19 saranno giornate con disturbi di natura psicosomatica, ma potrai sempre contare sulla tua buona capacità di reazione.

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2020: Leone

Se tra novembre e dicembre 2019 qualcosa è andato storto, c’è la possibilità di recuperare il tempo perduto. Si prevedono nuovi sbocchi e orizzonti liberi. Occorre valutare nuove proposte lavorative dopo il 19. quando il Sole non sarà più in opposizione. Grazie a Venere favorevole, il tuo modo di porti nell’ambito lavorativo sarà più propositivo. Un’altra giornata importante da ricordare è lunedì 17. In amore ci saranno grandi occasioni per avviare nuove relazioni, in particolar modo a partire dalla seconda metà del mese. Bene il 26 e il 27. No a minestre riscaldate e a storie controcorrente. Sarà un mese di agitazione e stress, e quasi mai riposo, in quanto stai cercando di farti valere. Concediti qualche giorno di vacanza in un luogo piacevole. Il periodo giusto per le cure è dopo il 19, ma ancora di più dopo il 26.

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2020: Vergine

Mese ricco di situazioni importanti, ma anche di molte tensioni in corso. Grazie al fatto che ci sono tanti pianeti favorevoli è possibile programmare qualcosa di importante. I nati sotto questo segno sono pronti a una grande svolta che sarà più visibile già a metà anno. Massima attenzione alle spese, soprattutto agli inizi del mese. Periodo florido in amore, tranne per quelle coppie che litigano da diversi anni. Per i single è il mese giusto per rimettersi in gioco sul piano sentimentale soprattutto durante la seconda metà del mese. Dal punto di vista della salute, sarà un mese di forte tensione con attimi di smarrimento e poi di recupero.

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2020: Scorpione

Tieni sotto controllo l’irascibilità latente. Grossi cambiamenti sostanziali in famiglia creano disagio a causa di Urano in opposizione. Meglio discutere dopo il 19 quando il Sole sarà favorevole. Mercurio favorisce gli affari e il tuo successo personale nelle giornate di venerdì 14 e lunedì 24. Per chi è single, gli incontri interessanti e coinvolgenti si registreranno grazie all’ottimo transito di Marte da domenica 16. Lo stress e l’agitazione si faranno sentire per via dell’opposizione di Urano. Non bisogna strafare a tavola, soprattutto attorno all’8, e sono ben indicate le cure che partono dal 24.

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2020: Sagittario

Anche Febbraio facilita qualsiasi tipo di situazione professionale e proposta lavorativa. Successo personale entro primavera. In amore è tempo di emozioni per i single e per chi vuole un amore part-time. Occorre evitare contrasti con il segno dei Pesci. Momento favorevole per le coppie stabili e durature che vogliono avere un figlio. Per quanto riguarda la salute, torna la stabilità soprattutto sotto il profilo emotivo ma resta lo stato di agitazione. Si avvertirà un po’ di stanchezza attorno al 10.

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2020: Pesci

Venere è nel tuo segno fino al 7. Marte torna attivo dal 16. Il 10 e l’11 sono giornate di tensione e stanchezza. Periodo ottimo per gli studenti che devono affrontare esami o prepararsi a nuovi eventi. In questo mese occorre mettersi in gioco per aprire le porte a un nuovo amore. No categorico ai ritorni di fiamma. Chi ha vissuto storie parallele o un tradimento deve fare chiarezza. In questo periodo è necessario ritrovare fiducia in se stessi e negli altri per ritrovarsi in una condizione evolutiva.

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2020: Acquario

Mese interessante e positivo con il Sole che passa nel segno e nei primi giorni anche Venere. Una delle giornate migliori per avanzare richieste e proposte lavorative è la giornata del 12. Per i cuori solitari è un mese molto proficuo e coinvolgente, in particolar modo dal 7. Nelle coppie durature e stabili sarà un po’ difficile ritrovare la sensualità e l’intimità perdute, ma d’altronde è risaputo che l’Acquario ama anche con la mente. Giove e Saturno uniti in questo periodo ti invitano a curare di più la forma fisica. Occorre rafforzare le difese immunitarie grazie a una dieta equilibrata, vitamine o consigli da parte del medico di base.