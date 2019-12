Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2020: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2020: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute, soldi, amicizia e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano. Che cosa riserverà il nuovo anno ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2020: Capricorno

Il 2020 inizia nel segno dei cambiamenti e rinnovamenti grazie ai pianeti Giove, Uranio e Saturno. Sarà un mese di rinascita professionale e personale, è tempo di prendersi rivincite e di tornare ad essere protagonisti. Le coppie stabili e durature potranno pensare ad altri progetti importanti: figli o casa. Grazie al transito dolce di Venere, le donne possono pensare a metter su famiglia. Tutte le cure, le terapie e le iniziative a livello di salute funzioneranno con il picco che si raggiungerà il 23 gennaio.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2020: Ariete

Questo primo mese dell’anno è utile per riorganizzare le idee, soprattutto a livello lavorativo. La prima metà del mese sarà poco alettante e un po’ demotivante. La situazione migliorerà e in particolar modo venerdì 24 potrebbe capitare una buona novità. In amore sarà un mese interessante per gli incontri occasionali, mentre, per le coppie potrebbero esserci problemi e persino discussioni per questioni economiche. Le giornate no saranno il 16 e il successivo weekend. Le cose miglioreranno a partire dagli inizi di febbraio, vale a dire dal 7, quando Venere entrerà nel tuo segno. Per quanto riguarda la salute occorre prestare attenzione a queste giornate: 3, 5 e 10 gennaio. Occorre evitare tensioni e litigi.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2020: Toro

Il 2020 inizia alla grande con cinque pianeti a tuo favore. Mese molto proficuo e di grande crescita per lavoratori e studenti. Il 14 e il 15 sono le giornate giuste per avanzare delle richieste. Nuove conquiste anche a livello abitativo, trasferimenti e traslochi. Mese prospero e positivo anche in amore per le coppie solidi. Chi ha una love story da diverso tempo chiederà al partner di fare un passo importante: convivenza o matrimonio. Questo è il periodo giusto per superare e risolvere vecchi problemi e vivere più serenamente. Solo l’ultima settimana del mese sarà più difficile e piuttosto conflittuale.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2020: Gemelli

Sale l’ansia per mettersi in gioco dopo un 2019 piuttosto sottotono. Il lato rivoluzionario di questo segno emergerà grazie all’opposizione di Marte. In amore sarà un mese piuttosto difficile e travagliato soprattutto per chi vive storie parallele. Le coppie che hanno avuto diversi problemi in passato dovranno cercare una conciliazione, anche se questa sarà più facile a partire dal mese prossimo. Nelle prime settimane dell’anno si faranno sentire stanchezza e ansia, poi arriverà una buona energia dal 16 con Mercurio favorevole. Dal 24 funzioneranno meglio cure e terapie.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2020: Cancro

La prima parte del mese sarà incerta e piuttosto travagliata con giornate di grande nervosismo. Bisogna prestare attenzione alle spese. In amore non bisogna dare nulla per scontato. Da metà gennaio ci saranno giornate di grande passione: in particolar modo il 18, 19, 27 e 28. Non ci sono grandi prospettive e certezze a lunga scadenza sotto il profilo lavorativo e tutto ciò potrebbe provocare momenti di tensione e qualche problema di salute al tuo organismo.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2020: Bilancia

Il 2019 è stato un anno molto faticoso e stressante. Per i liberi professionisti occorre prestare attenzione al portafogli, soprattutto nella prima metà del mese in quanto bisogna risparmiare e rivedere alcune scelte. Non ci saranno situazioni di stallo, ma in attesa dei cambiamenti positivi previsti per la fine dell’anno, si vive ancora una sorta di revisione dei conti. L’agitazione e l’ansia si faranno sentire. Non bisogna sostenere spese eccessive. In amore procederà tutto liscio per chi ha situazioni sentimentali stabili e durature. Ci saranno contrasti e disaccordi in famiglia nella prima metà di gennaio, meglio evitarli. Occorre svagare la mente per superare le piccole crisi emotive. Il 10 e il 13 occorre evitare tensioni.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2020: Leone

Nonostante chiusure e momenti no, il 2020 inizia sotto buoni auspici. Si prevedono nuovi sbocchi e orizzonti liberi. Il 13 e il 20 saranno giornate molto positive poiché la Luna sarà nel segno. In amore ci saranno alcune giornate piuttosto tumultuose, il 5 e il 6. Potresti mettere in discussione un sentimento, poiché hai bisogno di nuovi stimoli. Non è un periodo di crisi o separazioni, ma di chiarimenti prima che non sia troppo tardi. Sarà un mese di agitazione e stress in quanto stai cercando di farti valere. Massima prudenza il 25 e il 26. Non cercare la competizione a tutti i costi.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2020: Vergine

Il 2020 inizia con il botto grazie a Giove e Saturno che sono favorevoli a partire dai primi giorni del nuovo anno. Occorre valutare nuove idee e progetti, c’è davvero tanto da organizzare. Si prepara un febbraio ricco di situazioni importanti. Periodo florido in amore, tranne per quelle coppie che litigano da diversi anni. Queste ultime dovranno prestare attenzione nell’ultima parte del mese. Per le coppie stabili e felici, è il periodo migliore per programmare entro l’anno la nascita di un bebè. Per i single è il mese giusto per rimettersi in gioco sul piano sentimentale. Dal punto di vista della salute, sarà un mese interessante soprattutto nella prima metà del mese. Occorre prestare però attenzione allo stomaco e all’intestino.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2020: Scorpione

Urano continuerà a influenzarti negativamente anche nei primi giorni del nuovo anno. Tutto si sistemerà a partire dalla seconda metà del mese. Prima di fare scelte importanti occorre ritrovare un po’ di stabilità. A fine gennaio ci saranno tante spese, pertanto occorre essere molto vigili. Dalla seconda metà di gennaio sarà più facile fare nuove conoscenze. I rapporti in crisi potranno tornare favorevoli dal 13 gennaio. I ritorni di fiamma non sono mai soddisfacenti per i nati sotto questo segno, poiché non dimenticano facilmente il passato e hanno sempre paura di soffrire nuovamente in amore o di stare male. Lo stress e l’agitazione si faranno sentire per via dell’opposizione di Urano, dal 23 al 26 è meglio stare più attenti.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2020: Sagittario

Gennaio facilita qualsiasi tipo di situazione professionale. Arriveranno dei soldi e si supereranno situazioni lavorative critiche grazie al fatto di avere Marte nel segno. In amore è tempo di decisioni per chi vive situazioni ambigue e parallele. Momento favorevole per le coppie stabili e durature grazie all’influenza positiva di Giove. Per quanto riguarda la salute, le cure funzionano. Occorre prestare attenzione alla dieta, a irritazioni, fastidi e bruciori. Gli ultimi giorni del mese saranno piuttosto tesi.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2020: Pesci

Il 2020 inizia sotto buoni auspici per i nati sotto il segno dei Pesci. In arrivo un rimborso, un piccolo guadagno e notizie positive per quanto riguarda le cause in corso che potrebbero risolversi meglio del previsto. In questo mese occorre mettersi in gioco. No categorico ai ritorni di fiamma. Vorrai divertirti e pensare a nuove conoscenze e amicizie. Ci potrebbero essere incontri speciali per i single e per coloro che sono in coppia, ma non sono contenti. Il 2020 può iniziare nel segno della rinascita sentimentale. In questo periodo è necessario ritrovare fiducia in se stessi e negli altri.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2020: Acquario

Questo è il mese in cui bisogna pensare a se stessi e alla propria libertà per ritrovare i propri spazi di azione. Oltre al lavoro bisogna coltivare un hobby e fare qualcosa di piacevole. Tutto ciò sarà agevolato da Marte. Le coppie forti non temeranno nulla! Venere sarà attiva fino al 13. I single cercheranno un’amicizia amorosa, ma nulla di duraturo e solido. Sarà un mese di energia positiva e utile per spazzare via i momenti di stanchezza degli ultimi mesi del 2019.