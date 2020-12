Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2021: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2021: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute, soldi, amicizia e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Che cosa riserverà il primo mese del 2021 ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2021: Capricorno

Oroscopo molto importante per i nati sotto il segno zodiacale del Capricorno. Ha saputo reagire molto bene a tutte le difficoltà e problematiche dei mesi precedenti. Il nuovo anno parte subito bene con buoni risultati nel lavoro e in alcuni contenziosi aperti da tempo. Le giornate migliori del mese sono 12, 13, 21 e 22. Attenzione però agli eccessivi sborsi di denaro.

Buoni progetti anche in amore grazie al transito di Venere nel tuo segno. Sei pronto a tutto per la tua dolce metà. I legami famigliari sono meno tesi, tranne che con i Leoni e Scorpioni. Gli incontri saranno più facili a metà mese. I single non devono sottovalutare i nuovi amori. Le cure che partono in questo periodo sono favorite. Il cielo porta energia e incontri con esperti che possono risolvere problemi annosi.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2021: Ariete

Dopo un 2020 davvero da dimenticare, il nuovo anno promette bene sotto il profilo lavorativo, ma ci sarà da risolvere un contenzioso aperto l’anno scorso, forse anche un’accusa che ti hanno fatto. Grazie al buon aspetto di Giove, si riuscirà a pianificare qualcosa di importante sotto il profilo economico. Sotto il profilo sentimentale, alcune coppie devono risolvere crisi davvero difficili e anche allontanamenti piuttosto complessi. Le stelle del mese possono portare i classici colpi di fulmine o ricostruire una buona intesa. Per quanto riguarda la salute, dopo un anno davvero drammatico e difficile, è importante evitare strapazzi. Questo primo mese dell’anno è piuttosto impegnativo.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2021: Toro

Il nuovo anno non inizia nel migliore dei modi per i nati sotto il segno zodiacale del Toro. Gennaio è mese di austerità sul piano professionale, ma anche di continue discussioni. Imprenditori e liberi professionisti autonomi dovranno fare tagli netti alle spese oppure ridurre il personale e le prospettive di crescita entro febbraio. Un periodo difficile provocato principalmente dal transito di Saturno. Non conviene fare spese eccessive, ma essere prudente. Alcune conferme arriveranno a primavera. Va molto meglio in amore, ma bisogna essere attento solo a un ex con cui c’è una questione economica in sospeso. Gli amori che nascono in questo mese sono intriganti. Potresti innamorarti anche di un amico. A causa della presenza di numerosi pianeti dissonanti, potresti essere sotto forma e stressato soprattutto il 14, 28 e 29. Uno dei tuoi punti deboli? La gola.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2021: Gemelli

Inizio dell’anno davvero soddisfacente per i nati sotto il segno zodiacale del Gemelli grazie al transito positivo e favorevole di Saturno e Giove. Tempo di rinnovamenti e idee positive dopo l’8 quando Mercurio sarà favorevole. Bisogna lasciar perdere i programmi iniziati a stento lo scorso anno per dedicarsi ad iniziative più fruttuose. In amore è il periodo ideale per le coppie stabili che possono e vogliono avere un figlio. Buone occasioni e incontri per i separati o coloro che sono in procinto di chiudere un rapporto sentimentale. Per quanto riguarda la salute, dovresti regolare un po’ la tua vita per evitare di vivere attimi di totale confusione e stress. Il periodo giusto per il recupero psicofisico è dalla seconda metà del mese e in particolar modo dal 18 al 24 sono favorite tutte le azioni volte a stare meglio.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2021: Cancro

Dopo un 2020 complesso e difficile, il 2021 libera dall’ossessione di Saturno opposto. Ciò potrebbe provocare diversi cambiamenti, anche la rinuncia a un lavoro che portava stress, a un progetto o programma che non sarà riconfermato dall’estate. Per le chiamate, le riconferme e le novità di peso occorrerà attendere l’estate. Mese particolarmente deludente dal punto di vista sentimentale. I nuovi incontri non portano nulla di nuovo, ma solo avventure “mordi e fuggi”. Anche quelli che sono in coppia rischiano di non capirsi. Favorite le cure e le terapie agli inizi del nuovo anno. A causa dello stress accumulato negli ultimi mesi, bisogna prestare attenzione alla pelle e alle infiammazioni.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2021: Bilancia

Stelle interessanti per i liberi professionisti che vogliono migliorare la propria situazione. Il 2021 conferma la tendenza a mettere radici da qualche altra parte o comunque a ripulire la propria vita da difficoltà vissute in passato. Il cielo regala energia da vendere ma anche voglia di rimettersi in gioco. Attorno a metà mese si registra una situazione di grande vantaggio. Ci sono difficoltà da risolvere in amore. Le giornate più difficili in famiglia sono il 12, 13, 19 e 20. Per andare avanti e ritrovare serenità bisogna rispolverare le doti diplomatiche.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2021: Leone

Inizio anno davvero in salita per il Leone sotto il profilo lavorativo. Gennaio potrebbe provocare momenti di grande agitazione e stress. Periodo complicato anche in amore a causa di un certo malcontento che potrebbe derivare da diverse condizioni di base. Anche i nuovi amori nati in questo mese sono faticosi e potresti valutare storie alternative che sai già che non portano da nessuna parte. Mese di lotta e tensioni con un momento di maggiore stanchezza che potrebbe verificarsi attorno al 21 e 22, ma anche il 28 e 29.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2021: Vergine

Inizio anno davvero florido, promettente e importante per la Vergine grazie a Venere e Marte che sono favorevoli. Le possibilità di ripresa o riscatto raddoppiano quest’anno dopo un 2020 di trambusto. Sei pieno di risorse e capace di fare grandi cose. Periodo utile per i nuovi amori e per le coppie stabili che vogliono un figlio o pensano a una casa. Obblighi familiari e questioni di carattere economico potrebbero essere sbloccati dal buon aspetto di Giove. Saturno favorisce chi ha un ascendente in un segno di terra. Le giornate indicate per iniziare cure e dedicarsi al proprio benessere sono attorno al 21, 22 e 26.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2021: Scorpione

L’insofferenza crescerà di giorno in giorno sia per i dipendenti che per i collaboratori. C’è voglia di cambiare aria e troncare con il passato dopo delusioni, mortificazioni e umiliazioni. Inoltre ogni questione di carattere legale e burocratica deve essere eseguita con attenzione poiché non è il periodo giusto per rischiare. Chi è separato potrebbe chiedere di più al proprio ex. Chi vive una storia parallela e ambigua potrà essere particolarmente nervoso e chiederò il conto entro fine mese. I nuovi legami potranno essere interessanti. Mese difficile, stancante, stressante e malinconico. Possibili fastidi di carattere psicosomatico attorno al 14, 21 e fine mese.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2021: Pesci

Il nuovo anno inizia con tanta voglia di fare e buone notizie per imprenditori, liberi professionisti e capi che si trovano in una condizione di vantaggio. Per una completa rivoluzione ed evoluzione della vita professionale dovrai impegnarti fino al 2022. Chi vive una storia parallela dovrà prendere una decisione importante. Per le coppie che possono o vogliono allargare la famiglia, purché non ci siano limiti fisici, perché Giove rappresenta la fertilità e sarà attivo dal 13 maggio, anche se per poche settimane. Momento intrigante per i nuovi incontri e amori. Mese di rinnovamento anche a livello fisico. Per ritrovare un buon equilibrio, sono valide le settimane di gennaio per iniziare terapie e affrontare miglioramenti estetici.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2021: Acquario

Un anno significativo per il lavoro e non solo. Devi liberarti però di pesi, incomprensioni e malumori nell’ambito professionale. Se hai già chiesto un trasferimento potrebbero arrivare buone notizie anche all’inizio dell’anno. Momenti di agitazione per le coppie in crisi, che rischiano tradimenti, stop o separazioni. Giornate terribili il 14, 15, 21, 22, 28 e 29. I single trasgressivi rischiano di cadere nella trappola di rapporti con persone inadeguate solo per il desiderio di provare qualcosa di speciale. A causa del transito di tanti pianeti nel tuo segno dissonanti a Urano, il nuovo anno inizia con grande agitazione anche dal punto di vista fisico. Devi fermarti e curarti di più. Utile un controllo per risolvere un fastidio.