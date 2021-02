Oroscopo Paolo Fox Giugno 2021: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2021: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Che cosa riserverà il sesto mese del 2021 ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Paolo Fox a I Fatti Vostri – Foto: Facebook

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2021: Capricorno

Per chi deve aprire un’attività è meglio non anticipare i tempi. La seconda parte dell’anno può togliere qualche certezza ma anche aiutare ogni tipo di azione. Entro pochi mesi molti progetti saranno definiti una volta per tutte. Problemi di amore per le coppie stabili e instabili. Gli amori che nascono adesso sono meno importanti e le avventure potrebbero essere persino pericolose se non vissute come tali. Doppia prudenza per i cuori solitari dal 24 al 26. I famigliari o qualche persona nel lavoro si divertirà a creare problemi, bisogna stare alla larga da polemiche nei fine settimana.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI SUL LIBRO 2021 DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2021: Sagittario

Il lungo transito di opposizione di Mercurio parla di soldi che non arrivano oppure di contese, perché vorresti avere qualcosa in più che per il momento non ti è concesso. Chi l’hanno scorso è stato escluso da un lavoro oppure si è dovuto accontentare, ora ritorna in scena. Prove, esami, situazioni innovative non devono essere bloccate. Prime occasioni per i giovanissimi, buone risorse per chi studia, deve laurearsi o affrontare un esame entro l’estate. Spesso le crisi in amore per il tuo segno zodiacale nascono per colpa della noia. Scontri per questioni finanziarie tra ex ma anche per le coppie più forti su come gestire al meglio il futuro. Le nuove storie d’amore sono interessanti, ma non da far perdere la testa. I tradimenti, come le bugie, hanno le gambe corte. Potresti essere nervoso e stanco a causa dell’opposizione di Mercurio, evita situazioni gravose.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2021: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2021: Ariete

I primi giorni di giugno non cominciano bene, meglio essere cauti e non perdere le staffe. Fase interessante per chi cerca un part-time. Chi decide di chiudere tutto e andarsene da un’altra parte non sbaglia. Le storie d’amore che nascono in questo periodo sono piuttosto deboli. Nessun problema per le coppie stabili. Sono favorite le avventure e le storie senza impegno. Non affaticarti troppo poiché sul piano della forma giugno non sembra un mese eccezionalmente vigoroso.

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2021: Toro

Cerca di investire i tuoi soldi con cautela. Questo mese è importante per il lavoro. Indicazioni buone attorno al 25, quando ci sarà un buon recupero o una notizia interessante in arrivo. La vita sentimentale è meno sotto pressione. I cuori solitari possono sfruttare il buon transito di Venere attivo per tutto il mese. Bisogna evitare storie d’amore con persone già legate o troppo lontane. Discussione importante per le coppie a fine mese per questioni economiche. Fastidi alla circolazione, ma anche alle vie respiratorie. Bisogna prediligere calma e relax.

Oroscopo Paolo Fox 2021 Toro: cosa cambia dall’anno scorso?

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2021: Gemelli

Favoriti gli studenti e quelli che si applicano per un futuro migliore. Emozionanti gli amori che nascono per caso. Cerca sempre nuovi stimoli, ti aiuterà a stare meglio. Circondati di persone ottimiste e positive, altrimenti rischi di perdere quota. Mese ideale per avviare cure a lunga scadenza.

Oroscopo Paolo Fox 2021 Gemelli: cosa cambia dall’anno scorso?

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2021: Cancro

Mese interessante, progettuale e forte per i nati sotto questo segno zodiacale. Alcune situazioni lavorative saranno chiarite presto. Dai tempo al tempo. Amore emozionante e vincente. Cielo favorevole per chi vuole e può avere un figlio, ma anche per chi vuole organizzare il matrimonio o la convivenza. Idem per chi vuole cercare una casa in affitto. Le giornate di fine mese sono speciali per cure, terapie e per stare meglio.

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2021: Bilancia

Qualche tensione di troppo nell’ambito lavorativo nelle giornate dell’11, 18 e 25. La tua immagine professionale è comunque intatta. Questo è il mese giusto per pensare alla casa. Discorso diverso per chi vuole fare promesse d’amore o per le coppie che vogliono sposarsi. Momenti di grande tensione fra coniugi per questioni di denaro e proprietà. Disturbi e fastidi all’apparato digerente e piccoli traumi dovuti a disattenzione agli iizi del mese. Gli ultimi giorni del mese sono i migliori.

Oroscopo Paolo Fox 2021 Bilancia: cosa cambia dall’anno scorso?

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2021: Leone

Proposta interessante per artigiani e lavoratori autonomi. Potresti pentirti di avere detto sì a certe proposte recenti o passate. Il desiderio di riscossa e miglioramento è sempre dietro l’angolo per chi lavora come dipendente oppure ha chiuso un lavoro lo scorso anno. Mese passionale grazie al transito di Marte nel tuo segno zodiacale. Desiderio di separazione per alcuni a causa dell’opposizione di Saturno. Favoriti i legami nuovi e le emozioni del cuore alla fine del mese.

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2021: Vergine

Non mancano le proposte, ma non te la senti di fare quello che ti chiedono. Attenzione alle spese, agli investimenti il 9, 10, 16 e 17. Mese stabile sotto il profilo sentimentale. Separazione all’orizzonte per le coppie che litigano di continuo oppure a causa del terzo incomodo. Favoriti i nuovi incontri per i single. Attenti al fegato, alla fascia addominale e all’alimentazione. In caso di problemi già noti, sarà il caso di rivolgersi per tempo a un esperto.

Oroscopo Paolo Fox 2021 Vergine: cosa cambia dall’anno scorso?

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2021: Scorpione

Perplessità sotto il profilo economico. Buone idee su come impostare dal punto di vista lavorativo il 2022. Il tuo amore verrà messo alla prova. Non mancheranno tensioni e agitazioni in amore. Bisogna correggere l’alimentazione. Colon irritabile e digestione difficile. Mese positivo per superare con molta facilità problemi o trovare nuove cure per i malanni di lunga data.

Oroscopo Paolo Fox 2021 Scorpione: cosa cambia dall’anno scorso?

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2021: Pesci

Mese positivo per i liberi professionisti e lavoratori autonomi. Si potranno risolvere anche questioni legali che vanno avanti da tempo. I nuovi amori sono favoriti e intriganti. Periodo intenso e proficuo per le coppie forti e durature. Favorite le cure dopo il 21. Devi rimediare sull’alimentazione, fin troppo trascurata.

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2021: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Giugno 2021: Acquario

Periodo di agitazione e tensione a lavoro. Transazioni faticose se riguardano acquisti, aste giudiziarie, operazioni con soci, ed è probabile che tu debba ancora riscuotere soldi per prestazioni passate. Se hai un’attività autonoma o contenziosi aperti con un ente, un commercialista o un avvocato potranno aiutarti a risolvere un problema. Cielo interessante per vivere emozioni familiari, una sorpresa o un evento. Un cielo così particolare necessita di attenzioni, Marte in opposizione porta momenti di stanchezza. Cerca di non fare troppe cose contemporaneamente.

Oroscopo Paolo Fox Maggio 2021: previsioni segni zodiacali