Oroscopo Paolo Fox Luglio 2021: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2021: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Che cosa riserverà il settimo mese del 2021 ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2021: Capricorno

Sarà un mese decisamente importante per i nati sotto il segno zodiacale del Capricorno poiché non ci saranno più opposizioni. Si avranno risposte buone a partire dal 22. Non mancheranno però giornate ad alta tensione e stress a lavoro. In amore per le coppie in crisi sarà un mese molto utile in quanto il peggio sarà passato. Periodo ideale per programmare eventi importanti e decisivi per le coppie innamorate. Per i cuori solitari luglio sarà da batticuore ritrovato. Per quanto riguarda la salute, fai attenzione ai piccoli malesseri da stress nel periodo che va dal 9 al 17. Accuserai molta stanchezza fisica e qualche problema all’apparato digerente. Concediti ritmi più leggeri nel lavoro e in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2021: Sagittario

Per quanto riguarda il lavoro, le prime dieci giornate saranno le migliori grazie alla presenza favorevole di Venere e Marte. Occorre evitare atteggiamenti di ribellione fini a sé stessi e reazioni esagerate. Periodo piuttosto travagliato in amore soprattutto per le coppie che sono in crisi da tempo. Dovranno ritrovare sensualità e allegria già a partire dagli inizi del mese. Tempo ideale per le coppie che vogliono metter su famiglia. Sarà importante far iniziare le cure nelle prime due settimane del mese. Verso fine mese avvertirai un po’ più di stanchezza e pesantezza.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2021: Ariete

Mese importante per le trattative e le relazioni che nasceranno in maniera spontanea. La fine di luglio aprirà le porte a una seconda metà dell’anno davvero interessante. Ottimi risultati per gli studenti e per chi sosterrà concorsi e prove d’esame. Periodo intenso e favorevole in amore all’insegna del rispetto reciproco. Per quanto riguarda la salute sarà necessario avviare una terapia volta al benessere per regalarti tranquillità e serenità dopo un lungo periodo di stress, ansie, stanchezza e agitazioni.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2021: Toro

Periodo ad alta tensione, agitazione e stress a lavoro. Periodo difficile anche per gli studenti. Dovrai evitare di trasportare i problemi di lavoro o economici nella vita di coppia. Maretta in famiglia per problemi economici e non solo. Gli incontri di questo mese per i cuori solitari non saranno né avvincenti né convincenti. Occorre ritrovare la forma perduta e riposare. Favorito il recupero psicofisico a partire dal 23.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2021: Gemelli

Sarà un altro mese interessante anche se ci saranno piccoli disturbi che riguarderanno questioni legali e finanziarie da chiarire al più presto. In amore per le coppie stabili sarà il momento giusto per confermare una scelta, un progetto o la stessa unione. L’ultima settimana del mese sarà piuttosto agitata a causa di discussioni e problemi del passato. Gli ultimi dieci giorni del mese saranno pesanti. La tua stanchezza sarà più che altro mentale.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2021: Cancro

Il 2021 è un anno di nuovi orientamenti per i nati sotto il segno del Cancro. Il 2022 sarà di ritrovato successo. I più favoriti saranno gli imprenditori e gli studenti. Le storie nate a giugno potrebbero diventare più potenti a luglio. Le coppie stabili potranno pensare al matrimonio o alla convivenza. L’umore sarà altalenante per colpa delle vicissitudini lavorative.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2021: Bilancia

Periodo lavorativo molto intenso, proficuo e ricco di soddisfazioni. Attenzione però alle spese. Potranno andare bene anche esami, prove e concorsi. Molto bene anche in amore. Le polemiche del mese scorso saranno soltanto un lontano ricordo. Incontri emozionanti e piacevoli per i cuori solitari e divorziati. Cielo utile quello di luglio che regalerà tanta energia positiva. Soltanto il 22 e il 23 ci potranno essere momenti di malessere, agitazione e nervosismo. Favorito il recupero psicofisico a partire dalla fine del mese.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2021: Leone

Mese interessante per quanto riguarda gli incontri e le proposte di lavoro anche se resteranno insoddisfazioni in merito alla retribuzione. Oroscopo intrigante in amore soprattutto per chi vorrebbe organizzare e pianificare il matrimonio o vorrebbe metter su famiglia. Non bisogna però fossilizzarsi sui problemi del passato, ma occorrerà guardare avanti alle nuove opportunità. Ci potranno essere fastidi di carattere psicosomatico, stanchezza e agitazione dal 12 al 18. Dovrai cercare di scaricare i pesi di troppo.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2021: Vergine

Dopo un lungo periodo di incertezze e amarezze, si risolveranno alcune questioni di lavoro. Luglio e agosto saranno i mesi ideali per tutti coloro che desiderano sposarsi o condividere un’emozione. Periodo importante anche per chi vorrebbe metter su famiglia. Incontri speciali ed emozionati per separati e divorziati. Sarà necessario recuperare un po’ di relax. Cure favorite e miglioramento generale in vista.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2021: Scorpione

Il cielo di luglio sarà piuttosto nervoso e agitato sotto il profilo lavorativo sia per gli avvenimenti mondiali sia per la tua continua agitazione interiore. Mese molto particolare anche per le relazioni sentimentali. Non mancheranno discussioni, litigi e incomprensioni anche a causa di questioni economiche e lavorative. La tua salute sarà messa sotto stress pesantemente. Dal 29 si tirerà un sospiro di sollievo.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2021: Pesci

Mese di rinascita per i nati sotto il segno zodiacale dei Pesci dopo un lungo periodo difficile e travagliato. Luglio però non sarà un mese ricco. Tensioni e agitazioni anche in famiglia con partner e figli per spese esagerate o motivi di soldi. L’estate metterà alla prova i sentimenti nati da poco o instabili già dall’inizio. Gli ultimi giorni di luglio saranno faticosi, nervosi e instabili. Evita sforzi eccessivi negli ultimi dieci giorni del mese.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2021: Acquario

Luglio sarà un mese di lotta per il lavoro anche perché sei stato troppo sotto pressione nell’ultimo anno. Molte spese per la casa, un figlio o comunque per questioni private. Il 5, 12 e 19 saranno giornate molto pesanti, stressanti e nervose. Le prime due settimane del mese anche l’amore sarà soggetto a momenti di tensione. Chi è single o reduce da una rottura dovrà migliorare l’autostima. D’altronde è risaputo l’Acquario predilige l’amicizia più che la passione morbosa in quanto non è molto attratto dalle relazioni soffocanti. Per quanto riguarda la salute, dovrai cercare di superare fastidi, sbandamenti e persino giramenti di testa che potranno contraddistinguere le prime due settimane. Poi ci sarà un buon recupero psicofisico.

