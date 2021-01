Oroscopo Paolo Fox Maggio 2021: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Maggio 2021: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Che cosa riserverà il quinto mese del 2021 ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox Maggio 2021: Capricorno

Maggio sarà un mese molto importante per i nati sotto il segno zodiacale del Capricorno. Chi ha un’attività in proprio potrà stipulare accordi e contratti entro tre mesi e dovrà pensare a progetti a lungo termine. Tra maggio e giugno arriveranno proposte solo sulla carta. Per quanto riguarda i sentimenti, la metà di maggio sarà la più intrigante. Non mancheranno incomprensioni e polemiche in famiglia e con il proprio partner. Occorre evitare trasgressioni soprattutto per le coppie più durature. L’opposizione di Marte porterà qualche fastidio, infiammazioni e strappi muscolari. A causa di incomprensioni e tensioni a lavoro e in famiglia ne potrebbe risentire anche lo stomaco. Occorre seguire un’alimentazione corretta e regolare.

Oroscopo Paolo Fox Maggio 2021: Sagittario

A livello lavorativo non mancheranno polemiche, tensioni, incomprensioni e lotte per mantenere il tuo ruolo oppure per ottenere i pagamenti. Il 12, 13, 20 e 21 saranno giornate piuttosto stressanti e nervose a lavoro. Meglio affidarsi a un legale per questioni contrattuali. Momento positivo per le coppie durature. I nuovi amori che nasceranno in questo periodo saranno futili. Chi ha figli sarà molto preoccupato. Saranno molto complicati i rapporti tra genitori e figli. Calo nervoso o periodo di eccezionale fatica a metà mese da superare con coraggio e determinazione.

Oroscopo Paolo Fox Maggio 2021: Ariete

Favorite le compravendite. Mese interessante per acquisizioni e idee per il futuro. Sarà un periodo molto sereno. L’unico punto critico è rappresentato dai problemi di soldi. Momenti di forti dubbi e incertezze per le coppie che vivono periodo di alti e bassi o poco chiari. I cuori solitari saranno più pronti e disponibili all’amore. Bisognerà evitare incontri con persone sposate e fidanzate. Attorno al 26 potrebbe arrivare qualche buona notizia. A causa dell’opposizione di Marte, ci saranno discussioni in famiglia su argomenti che ti faranno innervosire. Meglio restare calmi per evitare mal di testa e problemi allo stomaco.

Oroscopo Paolo Fox Maggio 2021: Toro

Occorrerà sfruttare le occasioni e le opportunità lavorative per rimettersi in gioco o magari per chiudere l’attività per riaprirne una nuova. Le giornate più interessanti saranno quelle attorno al 20. Resterà una certa ansia per le troppe spese maturate di recente e per le entrate che sono state decisamente minori rispetto alle attese. Nel 2021 resteranno in piedi solo le coppie forti, durature e solide. Per i cuori solitari, le storie che nasceranno in questo periodo saranno interessanti ma non sconvolgenti.

Oroscopo Paolo Fox Maggio 2021: Gemelli

Giove inizierà un transito più faticoso a partire dal 13, ma durerà poco. Per tre mesi occorrerà evitare azzardi e speculazioni. La fortuna tornerà ad agosto. Maggio porterà con sé una ventata di amore e sensibilità oltre al desiderio di fare progetti importanti: matrimonio o convivenza. Ti sentirai più forte ed energico, soprattutto a partire dal 20.

Oroscopo Paolo Fox Maggio 2021: Cancro

Il tuo segno è lunatico e irascibile. A maggio la saggezza prenderà piede. In questo periodo bisognerà organizzare qualcosa di importante per rinnovare la propria attività. Attenzione agli oppositori sleali e a quelli che remano contro di te a priori. Periodo interessante per studenti e lavoratori. Sotto il profilo sentimentale è il periodo giusto per programmare matrimoni e convivenze o per metter su famiglia oppure allargarla. Per i single, una conoscenza occasionale potrebbe elettrizzare.

Oroscopo Paolo Fox Maggio 2021: Bilancia

La tua immagine professionale sarà in continua evoluzione. La prima parte di maggio sarà impegnativa. Facili incontri, delusioni da cancellare. Avrai la sensazione netta che sarai tu a fare il bello e il cattivo tempo. Mercurio suggerirà mosse vincenti nei movimenti finanziari, aumentando la possibilità che si sblocchi una compravendita o un rinnovo di accordo. Questo mese è importante per le coppie che vorrebbero sposarsi, avere un figlio o condividere progetti. Molto dipenderà da chi hai al tuo fianco. Favoriti i nuovi incontri per i single. Previste forte emozioni il 17, 18, 19, 22 e 23. Le polemiche e gli scontri del passato non conteranno più, almeno per te. Maggio sarà il mese giusto per recuperare tante energie spese nei mesi passati.

Oroscopo Paolo Fox Maggio 2021: Leone

L’inizio del mese sarà piuttosto caotico e stressante, a prescindere da quello che farai e dalle tue responsabilità. Per cercare di decomprimere le forti tensioni nate nel lavoro, l’amore potrebbe costituire quella valvola di sfogo necessaria. Non tornerai sui tuoi passi in amore dopo una rottura. Favoriti gli incontri occasionali. Piccola crisi per le coppie che hanno avuto da poco un figlio. Soffrirai molto per disturbi dell’umore, del sonno o scarsa capacità di concentrazione a causa di problemi e tensioni a lavoro. Sarà bene consultarsi con un esperto o distrarsi.

Oroscopo Paolo Fox Maggio 2021: Vergine

Tra maggio e giugno non saranno pochi quelli che dovranno rivedere un accordo o una trattativa. Prenderai decisioni contrarie a quello che gli altri si aspettano. Occorrerà evitare scontri aperti e diretti a lavoro, a meno che tu non voglia chiudere un rapporto di lavoro. A causa delle dinamiche occupazionali, l’amore passerà in secondo piano. Le relazioni sentimentali saranno più complesse. Il 20, 21, 26 e 27 saranno giornate in cui ci sarà un problema da risolvere. No a relazioni con persone fidanzate e sposate, di solito non sei attratto da questo genere di relazioni, ma non si sa mai nella vita. Piccoli fastidi per chi soffre di colite o problemi all’intestino.

Oroscopo Paolo Fox Maggio 2021: Scorpione

Continuerà il periodo di forte tensione a lavoro fino al 10 maggio. Atteggiamenti poco diplomatici e scatti di ira potrebbero danneggiarti. Dal 13 cambieranno le cose grazie al transito di Giove. La seconda metà del mese sarà più produttiva. Non sarà di certo un oroscopo ricco e dal punto di vista economico bisognerà tirare la cinghia nella prima parte del mese. Problema finanziario per molte coppie durature. Per i separati e i single sarà il tempo delle occasioni mordi e fuggi. In caso di rivalse o ricorsi, fatti aiutare e seguire da una persona competente. Stanchezza e stress nella prima metà del mese. Sarai abbastanza distratto e tutto ciò potrebbe procurare piccoli fastidi alle articolazioni.

Oroscopo Paolo Fox Maggio 2021: Pesci

Maggiore attenzione alle spese. Potrai iniziare a fare piazza pulita di situazioni e collaborazioni che non ti interessano più. Crisi, tensione e aggressività a lavoro soprattutto dal 20 al 22. Periodo ottimo per iniziare studi che potranno farti avanzare nella carriera. Discussioni in amore e conflitti attorno al 13. I single o separati devono evitare di infilarsi in relazioni con uomini o donne già legate. I figli potrebbero creare problemi organizzativi e forse economici. Le coppie solide e durature potrebbero pensare ad allargare o mettere su famiglia. Maggio non consentirà una ripresa psico-fisica a causa dei tuoi alti e bassi. Dovrai evitare sforzi e alimentarti con equilibrio. Dovrai curare la digestione, anche se resterà una forte tensione nervosa.

Oroscopo Paolo Fox Maggio 2021: Acquario

Dovrai riorganizzare tutta la situazione professionale. Non mancheranno momenti di forte tensione e stress a lavoro soprattutto agli inizi del mese. Molti dovranno modificare il proprio ruolo proprio perché da febbraio tutto sta cambiando. Scongiurati ritorni di fiamma, saranno favoriti i nuovi amori. Quest’anno metterà in luce le verità nascoste. Cielo bello per coloro che pensano a un figlio o desiderano legalizzare un’unione. L’inizio del mese sarà piuttosto agitato, ma tutte le cure che partiranno dal 13 potranno avere successo. Stai recuperando, ma non dimenticare che hai molti mesi faticosi alle spalle. Sempre un po’ delicate le caviglie, articolazioni e vie urinarie.

