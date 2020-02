Oroscopo Paolo Fox Marzo 2020: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2020: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute, soldi, amicizia e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano. Che cosa riserverà il nuovo mese ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2020: Capricorno

Un mese davvero brillante e importante per i nati sotto il segno del Capricorno grazie ai pianeti Giove, Marte e Saturno. Sarà un mese di rinascita professionale e personale con meno emozioni negative e più voglia di fare. Questo è il mese in cui si faranno grandi scelte. Le coppie che nascono quest’anno sono più stabili e responsabili, ma con la giusta passione. Questo è il periodo giusto per pensare a una nuova casa o alla convivenza. Per i single ci sarà la possibilità di recuperare un vecchio amore. Nella prima parte del mese ci sarà un vero e proprio recupero psicofisico e le cure che iniziano già dal 5 saranno molto interessanti. Occorre prestare più attenzione a se stesso. Il 24 sarà l’unica giornata no.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2020: Ariete

Si avvicina la fase più creativa dell’anno e potrebbe diventare il mese delle buone proposte da ricevere o fare. Conviene però fare molto attenzione alle speculazioni troppo rischiose, meglio fare il passo secondo la gamba. A fine potresti fare una richiesta. In amore occorre prestare attenzione alle distrazioni. Chi vuole chiudere storie d’amore in crisi, non ci penserà due volte su consiglio di avvocato o notaio. Per chi è agli inizi di una liaison, bisogna avere pazienza anche se quest’ultima potrebbe saltare attorno al 17. Non mancheranno ansie, preoccupazioni e problemi a lavoro e in famiglia soprattutto il 4, 5, 10 e 11 marzo che porteranno il nervosismo alle stelle. Verso la fine del mese andrà decisamente meglio grazie al Sole e a Saturno, che non sarà più contrario.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2020: Toro

Con Venere nel tuo segno a partire dal 5 avrai diverse occasioni e importanti progetti da sviluppare. Si segnalano eventi molto positivi anche dopo il 16. In amore occorre lasciarsi andare a nuovi incontri senza troppi problemi. Ci saranno incontri speciali molto importanti verso la seconda metà del mese per i single. Con Giove e Saturno in ottimo aspetto è il mese giusto per le coppie consolidate per programmare un matrimonio o la convivenza. Per quanto riguarda la salute, l’ossessione del controllo è sparita e hai ben compreso che devi dedicare più tempo a te stesso. Le diete vanno seguite ma solo dietro stretto controllo medico.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2020: Gemelli

Marzo è un mese di recupero per i nati sotto il segno dei Gemelli poiché potrebbero rimanere tracce di problematiche contrattuali o relative a cause in corso… presto arriveranno buone risposte. Resta tuttavia un periodo ambiguo e occorre attendere aprile per un riscatto. Massima prudenza con i soldi. In amore andrà meglio verso la fine del mese, ma ancora meglio ad aprile quando Venere inizierà un transito nel tuo segno. Dal 20 marzo si risveglierà anche la sensualità. Le coppie che hanno attraversato momenti difficili e negativi devono tentare un recupero e ritrovare un po’ di intimità. Evita distrazioni a fine mese. Sarà utile mettere un po’ di ordine e fare meno cose contemporaneamente. Le giornate attorno al 9 e a metà mese saranno particolarmente faticose e insidiose.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2020: Cancro

La prima parte del mese sarà incerta e piuttosto travagliata con giornate di grande nervosismo. Bisogna prestare attenzione alle spese poiché è sempre pesante il bilancio in famiglia. I progetti nuovi non procedono spediti mentre quelli vecchi hanno ormai stancato, ma non c’è nulla di positivo all’orizzonte. In amore la situazione andrà decisamente meglio e potrebbe salvarti da una condizione di disagio che stai vivendo. Mercurio torna favorevole dal 16. Le storie a un passo dal capolinea possono essere chiuse senza troppe reticenze. Occorre evitare contrasti, stress e tensioni, magari facendosi consigliare da persone comprensive. Sarà un mese piuttosto stressante e faticoso sia per le vicende personali che professionali.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2020: Bilancia

Marzo sarà un mese molto riflessivo per i nati sotto il segno della Bilancia che porterà con sé una sorta di rielaborazione della propria esistenza. Potresti sentirti sempre sulle spine sotto il profilo professionale. Le ultime giornate del mese saranno piuttosto onerose. In amore procederà tutto liscio per chi ha situazioni sentimentali stabili e oltretutto c’è una buona notizia perché da aprile Venere inizierà un transito bello e importante che durerà diversi mesi. Queste coppie possono prendere importanti decisioni in merito al discorso matrimonio o convivenza. Per chi è single sarà un mese di analisi e osservazione in vista del prossimo mese quando ci saranno stelle più intriganti per i sentimenti. Anche se hai successo nel lavoro, lo stress si farà sentire poiché stai dedicando troppo del tuo tempo alla tua attività lavorativa. Pertanto è il caso di ridurre gli impegni altrimenti attorno al 17 e al 25 si registrerà qualche momento di eccessiva tensione.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2020: Leone

Si prevedono nuovi sbocchi e orizzonti liberi in questo mese per i nati sotto il segno del Leone. Occorre valutare nuove proposte lavorative, ma è fondamentale evitare sprechi, investire in situazioni opportune e non lasciarsi andare alla passione del momento. I sentimenti passano in secondo piano per dare ampio spazio alle questioni lavorative. Nelle coppie di lunga data occorre più intimità e tranquillità. No a minestre riscaldate e a storie parallele. Sarà un mese di agitazione e stress, e quasi mai riposo, in quanto stai cercando di fare tante cose insieme: trattative e risoluzione di problemi familiari e personali. Tutto ciò potrebbe incidere sul tuo equilibrio psicofisico. Concediti un po’ di sport. Riposati nei giorni 13, 14 e 27.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2020: Vergine

Mese ricco di situazioni ed eventi importanti grazie al trionfo di pianeti a tuo favore: Marte, Giove, Saturno e Urano. Grazie al fatto che ci sono tanti pianeti favorevoli è possibile programmare qualcosa di importante. Tutti i lunedì del mese saranno interessanti. Venerdì 27 è una giornata importante da segnare, anche per quanto riguarda la forma fisica. Periodo florido in amore, pertanto è il mese giusto per programmare il matrimonio, la convivenza o metter su famiglia. Per i single è il mese giusto per rimettersi in gioco sul piano sentimentale soprattutto durante gli ultimi cinque giorni del mese. Dal punto di vista della salute, sarà un mese di forte tensione con attimi di smarrimento e agitazione nelle prime settimane e poi di recupero netto dopo il 20.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2020: Scorpione

Tieni sotto controllo l’irascibilità latente e la foga poiché non sopporti le ambiguità che stai vivendo nella sfera professionale. Il 12 e il 13 saranno le giornate della verità. Vorresti cambiare vita, lavoro, gruppo e ambiente. Il mese della primavera parte male anche sotto il profilo sentimentale. Nelle coppie durature bisognerà affrontare questioni economiche per i figli o la casa. A rischio i rapporti sentimentali part-time o nati quasi per gioco. Lo stress e l’agitazione si faranno sentire. Sarà un mese molto stancante e potresti perdere le staffe venerdì 13 o venerdì 27. Gli ultimi dieci giorni del mese sono da tenere sotto controllo sotto il profilo psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2020: Sagittario

Anche Marzo facilita qualsiasi tipo di situazione professionale e proposta lavorativa per chi ha un’attività in proprio o a chiamata. Molto positivo il periodo che va dopo il 20 quando il Sole tornerà favorevole. Belle risposte arriveranno a fine mese per chi in passato aveva fatto richieste. In amore è tempo di mettere alla prova un rapporto o di vivere nuove esperienze. Emozioni per i single e per chi vuole un amore part-time. Gli sposati da diverso tempo devono prestare molta attenzione alle relazioni extraconiugali che potrebbero mostrare la corda tra aprile e luglio. Per quanto riguarda la salute, torna la stabilità soprattutto sotto il profilo emotivo ma resta un eccessivo stato di agitazione poiché ti senti messo in gioco costantemente. Il 16 e il 24 saranno giornate piuttosto positive.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2020: Pesci

Le giornate di marzo sono molto positive e interessanti sia per chi ha un’attività in proprio sia per i dipendenti. Una ventata di ottimismo ed energia faranno nascere situazioni sempre più interessanti. In questo mese occorre mettersi in gioco per aprire le porte a un nuovo amore poiché saranno favorevoli diversi pianeti: Giove, Saturno e Marte. Il Sole nel segno aumenterà il fascino e l’intraprendenza. Le coppie durature che si vogliono bene possono programmare qualcosa di divertente. I nati sotto questo segno sono molto passionali e anche se cercano l’amore eterno, il matrimonio e la convivenza possono lasciarsi andare alla trasgressione nel momento in cui incombe la noia. In questo periodo è importante fare chiarezza e ordine nella tua vita sentimentale. Marzo sarà un mese molto stressante e nervoso con giornate di forte pressione, soprattutto il 13 e il 27, per colpa del lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2020: Acquario

Mese di ribellione, riscatto e speranza sotto il profilo lavorativo. Per gli studenti è un periodo di osservazione e occorre prepararsi molto bene per gli esami perché la distrazione ultimamente è tanta. Nelle coppie durature e stabili sarà un po’ difficile ritrovare la sensualità e l’intimità perdute, ma d’altronde è risaputo che l’Acquario ama anche con la mente. Per gli innamorati si possono registrare tensioni e problemi nei giorni 13, 14, 27 e 28. Per i single è bene frequentare nuove persone ma senza lasciarsi andare troppo. Occorre rafforzare le difese immunitarie e ritrovare energia fisica. Bisogna dare libero sfogo a quel senso di ribellione per evitare malesseri psicosomatici.