Oroscopo Paolo Fox Marzo 2021: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2021: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute, soldi, amicizia e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Che cosa riserverà il terzo mese del 2021 ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2021: Capricorno

Le situazioni che nasceranno in questo mese saranno molto interessanti. Aria di cambiamento sia per i dipendenti che per gli imprenditori. Potresti perdere le staffe oppure ritrovarti a discuterti per motivi banali il 22, 23 e 29. Venere in ottimo aspetto fino al 21.

I legami sentimentali che nasceranno in questo periodo saranno molto promettenti. I single dovrebbero essere disponibili a nuovi incontri. La forma fisica sarà da curare nell’ultima parte del mese a causa di ansia e nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2021: Sagittario

Oroscopo difficile e complesso per i nati sotto questo segno zodiacale per qualche complicazione e un po’ di nervosismo, soprattutto il 5, 6, 12 e 19. Meglio fare buon viso a cattivo gioco. Contestazioni e stanchezza tra il 12 e il 28. Da sabato 20 ci saranno più energia e capacità di superare gli eventi problematici. In amore bisogna evitare di assumere atteggiamenti rigidi nelle prime tre settimane del mese. Non promettere nulla in un mese in cui rischi di dire cose che non senti davvero. Evitare eccessi e pericoli di ogni tipo durante le prime settimane del mese. Problemi in famiglia. Clima di grande confusione generale. Fastidi nel fine settimana, come infiammazioni, emicranie, mal di denti e dolori ai muscoli.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2021: Ariete

Attenzione alle spese per la casa e gli imprevisti. Oroscopo molto positivo per chi vuole cambiare lavoro e per chi ha un’attività in proprio. Periodo di grande ricostruzione dopo un anno da dimenticare. Attesa una risposta legale o finanziaria. Riavvicinamento per le coppie durature che hanno dovuto superare crisi e momenti no. Per i separati è tempo di fare nuovi e promettenti incontri. Periodo interessante e ricco di energia a partire dalla primavera.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2021: Toro

Bisogna essere prudenti con le spese, almeno per i primi mesi del 2021. Mese di recupero lento e progressivo per i nati sotto il segno zodiacale del Toro. Qualche bella notizia potrebbe arrivare dopo il 26. Alcune coppie durature potrebbero giungere al capolinea dopo l’ennesima crisi e lite. Un ex potrebbe provocare problemi e fastidi per la gestione del denaro e dei figli. L’ultima settimana di marzo potrebbe portare in auge le sensazioni più belle e intriganti. Marzo regalerà più energia rispetto a febbraio. I problemi saranno i soldi e il lavoro, che porteranno ansia nel tuo cuore. Le cure saranno favorite a partire dal 26.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2021: Gemelli

Periodo di grande rinascita e ricostruzione per i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Favoriti gli studenti e tutti coloro che vorrebbero ripartire da zero a livello lavorativo. L’amore sarà invece più sottotono rispetto al lavoro. Ci sarà qualche problema in famiglia. Sembra molto intenso il desiderio per i single di vivere sensazioni nuove. Coltiva il tuo hobby della lettura e tutte le cure saranno favorite a partire dal 20.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2021: Cancro

Inizia il periodo giusto per avere successo a livello lavorativo a partire dall’estate e in particolar modo nel 2022, dopo anni piuttosto difficili e cupi sotto il profilo professionale. Le coppie stabili potrebbero pensare a mettere su famiglia o allargarla. Questo cielo premierà anche chi deciderà di chiudere una vecchia storia per mettersi in gioco nuovamente. I single faranno incontri interessanti e speciali. Le coppie fidanzate potranno programmare il matrimonio. Mese energico e di forza. Le giornate sottotono saranno quelle del 22 e del 29. Gli ultimi giorni del mese andranno vissuti con cautela.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2021: Bilancia

Mese di grande positività, rinascita e ambizione professionale per i nati sotto il segno zodiacale della Bilancia. Il 9, 10, 11 e 19 saranno le giornate ideali per fare richieste al lavoro. Saranno favorite anche le persone che lavorano nella creatività. Ci saranno giornate di discussione in amore e in famiglia. Saranno favorite le coppie nate a febbraio. I separati potrebbero tornare a litigare per questioni economiche. Per gli ex coniugi sarà importante non chiudere la porta del dialogo. Ti sentirai stressato e poco concentrato soprattutto nelle prime settimane del mese. Devi evitare di stancarti esageratamente.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2021: Leone

Dopo i primi due mesi piuttosto tumultuosi, la primavera porterà un po’ di serenità. Sarà un periodo molto riflessivo e delicato a livello lavorativo. Per fortuna avrai l’energia dalla tua parte. Bisogna dimenticare tristi trascorsi e preoccupazioni di lavoro. Le coppie che hanno avuto un figlio saranno piuttosto preoccupate per il futuro. Mese di recupero dal punto di vista della salute e tutte le cure che partiranno in questo periodo saranno più efficaci.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2021: Vergine

Ci sarà una forte tensione che agiterà il vostro percorso professionale. Per i dipendenti è quasi arrivato il periodo della riscossa. Dopo il 26 potrebbe esserci una buona iniziativa quando la Luna sarà nel segno. A causa delle tensioni lavorative, metterai in secondo piano la famiglia creando altri problemi e incomprensioni. Marzo potrebbe essere il mese delle avventure lampo. Attenzione ai tradimenti. Qualche altarino potrebbe saltare a metà mese. Periodo faticoso per coloro che hanno dovuto superare una prova, un esame o una difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2021: Scorpione

Marzo inizierà a dare maggiori indicazioni sulle scelte lavorative. Non mancheranno tensioni e stress a lavoro. Si darà un taglio netto e radicale ai rapporti sentimentali che non hanno più ragion d’esistere. Marzo, aprile e maggio saranno mesi cruciali per chi da tempo deve discutere di affidamenti o questioni inerenti a ex figli. Il recupero ci sarà, ma non si potrà dire che starai in perfetta forma. Dovrai cercare di dominare la stanchezza dovuta a una sensazione di costrizione e poca libertà che ti coinvolge da settimane.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2021: Pesci

Mai abbassare la guardia e non rifiutare a priori nuove opportunità e possibilità lavorative. Cerca di essere meno istintivo e più razionale. Hai una grande voglia di amare e di essere amato. Non vuoi più storielle di breve durata. I nuovi amori sbocciati in questo periodo saranno di riferimento. Grazie all’aiuto di un esperto saranno risolti problemi, paure e timori. Le cure saranno favorite a partire dal 12.

Oroscopo Paolo Fox Marzo 2021: Acquario

Sarà un momento di grande risalto per nuove collaborazioni e proposte lavorative. Volere è potere. Gli studenti saranno favoriti. Ci saranno però giornate ad alta tensione, stress, inquietudine e incertezza: il 10, 17 e 24. Dopo il 21 saranno favoriti i nuovi incontri per i single. Momento verità per le coppie in crisi da diverso tempo. Trascorrerai momenti di grande forza alternati a momenti di profonda agitazione. Le cure, le iniziative e le terapie saranno favorite a partire dalla fine del mese.

