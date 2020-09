Oroscopo Paolo Fox Novembre 2020: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2020: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute, soldi, amicizia e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Che cosa riserverà il nuovo mese ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2020: Capricorno

Oroscopo molto importante per i nati sotto il segno zodiacale del Capricorno. L’anno sta per chiudersi in grande stile grazie a Saturno che resta attivo e tenace. Sul lavoro sei diventato più serio e diplomatico. Mese positivo ed energico anche sotto il profilo delle finanze. Novembre aiuta i cambiamenti, anche se bisogna sempre essere diplomatici poiché non mancheranno occasioni per arrabbiature con parenti, colleghi e clienti. 12, 13 e 25 saranno giornate molto calde. Sotto il profilo sentimentale sarà un mese molto intenso e coinvolgente, tranne per chi vuole rimanere single. Periodo positivo per le coppie durature e anche per quelle nuove. Venere tornerà ad essere favorevole a partire dal 21. Lo stress sarà alto, soprattutto in alcune giornate del mese, per via delle troppe cose da fare o prove da superare. Devi dedicare più tempo a te stesso e non esagerare attorno al 25 quando l’agitazione supererà ogni limite.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2020: Ariete

Sarà un mese molto teso e durissimo. Un periodo di grande confusione che porterà con sé tensioni, lacune, problemi da risolvere e situazioni conflittuali sul luogo di lavoro e nella sfera privata. Soltanto dal 23 novembre avrai la sensazione di essere uscito da un “incubo”. Anche in amore le cose non andranno meglio. Le coppie dure e forti riusciranno a superare problemi e incomprensioni. Quelle meno durature potrebbero essere travolte da questioni legate per lo più alla sfera lavorativa ed economica. Sarà per te davvero difficile essere tollerante, comprensivo e diplomatico in un mese che ti vedrà così tanto arrabbiato, stressato e forse anche annoiato. Le giornate di fine mese potrebbero alleviare la situazione sentimentale. Le stelle di novembre saranno piuttosto caotiche e confuse, e porteranno anche possibili momenti di forte agitazione. Cura la schiena e la postura. Non pretendere troppo dal tuo fisico ed è il periodo giusto per fare un controllo generale.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2020: Toro

In questo mese ci sarà un po’ di disagio e insofferenza nell’ambito lavorativo. Le discussioni saranno praticamente inevitabili. L’unica cosa che non bisogna fare in questo periodo è vivere tutto con troppa agitazione o fare scelte di corsa, sarebbe un errore. Periodo faticoso anche in amore per le coppie durature ma anche per quelle neo sposate per questioni economiche e di responsabilità personali. L’ansia potrebbe prendere il sopravvento soprattutto attorno a metà mese. Evita i cibi lavorati e i dolci. Controlla la dieta, se tendi a ingrassare. Prudenza anche negli ultimi giorni del mese che potrebbero provocare qualche piccolo disagio momentaneo alla schiena.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2020: Gemelli

Il 2020 non è stato un anno ricco, ma almeno in questi ultimi mesi consente di pareggiare i conti. Mese molto positivo e incoraggiante, poiché consente di superare tensioni provocate da difficoltà burocratiche e legali. Ci avviciniamo a dicembre, mese importantissimo per il recupero professionale. Cielo utile anche per gli studenti. Periodo positivo anche in amore grazie al transito di Venere. Momento fertile per le coppie che vogliono e possono avere un figlio. Migliora la forma fisica, ma bisogna prestare attenzione ai cali di tipo nervoso e all’eccessivo stress. Rallenta i ritmi ed evita fastidi fisici.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI SUL LIBRO 2020 DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2020: Cancro

Continua il periodo un po’ nero per i nati sotto il segno zodiacale del Cancro. Sono aumentate tasse, mutui e prestiti. Far fronte a tutti i problemi di lavoro non è affatto facile. Però bisogna avere molta pazienza. Il 2021 sarà un anno di liberazione e soddisfazione personale dopo tante umiliazioni, sconfitte e amare delusioni lavorative. Dal punto di vista sentimentale, non mancheranno incomprensioni e problemi di coppia. Veleni, accuse e dissidi che rischiano seriamente di logorare il rapporto. La situazione cambierà verso la fine del mese quando dal 21 Venere inizierà un transito migliore. Favorite cure lunghe che potrebbero portare maggiore tranquillità. Per risolvere un piccolo malessere di stagione sarà necessaria qualche vitamina in più.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2020: Bilancia

Saturno non sarà più contrario tra qualche settimana. Non sono però passati i momenti di grande stanchezza, agitazione, però ci sono prospettive diverse, cambiamenti che portano lontano, idee nuove. Sta arrivando un momento di maggiore serenità in amore. Saranno facilitati i contatti e i nuovi incontri. Novembre è ancora più efficace dal 21 per i sentimenti. Per i separati è arrivato il momento della liberazione. Sono favoriti i nuovi incontri soprattutto nell’ultima parte del mese. Fase di recupero dopo un biennio di fatica e agitazione. Ultimo mese di Saturno contro.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2020: Leone

Mese ad alta “tensione” e forte “pressione” con profonde insoddisfazioni da colmare e crisi professionale. Non mancheranno provocazioni, stress e litigate sul lavoro. Meglio evitare e non fare programmi futuri. Stai vivendo una fase incerta e complessa. Occorre vivere con cautela la fine di novembre. Periodo difficile anche per quanto riguarda il lato sentimentale. I problemi lavorativi rischiano di logorare i rapporti in amore. Bisogna stare un po’ attenti dal 22 al 30. In questo mese ci sarà meno energia e potresti sentirti sotto pressione e con un po’ di tensione addosso a causa delle numerose provocazioni provenienti dall’esterno. Non sarà facile mettere in ordine la tua vita. Non esagerare dal 27 al 30.

OROSCOPO PAOLO FOX OTTOBRE 2020: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2020: Vergine

Questo mese può coronare un piccolo sogno lavorativo, in particolar modo per chi da tempo ha già investito e fatto qualcosa in più. Tutto quello che nascerà in questo periodo può portare grande vigore e fortuna anche il prossimo anno. Favoriti coloro che si vogliono mettere in proprio. Le condizioni lavorative miglioreranno anche nei prossimi mesi. Occorre però essere diplomatici e tranquilli nei rapporti con il proprio capo, colleghi, collaboratori o soci. Anche l’amore beneficerà dell’ingresso di Venere e Mercurio nel tuo segno zodiacale. Novembre sarà un mese molto intrigante. Gli amori finiti non dovrebbero essere recuperati. Bene anche per chi sta cercando un amore senza preclusioni e pregiudizi. Anno di grande crescita con nuove prove da superare, comportando anche un po’ di stress. Periodo utile per migliorare cure, diete o magari per un piccolo intervento estetico.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2020: Scorpione

Cielo di buone occasioni con Sole e Mercurio in aspetto favorevole, anche se non bisogna fare il passo più lungo della gamba. Favorite le nuove acquisizioni, ma occorre sempre essere prudenti. Ti aspetta un periodo di grande lavoro. Cerca di dimenticare le difficoltà del passato. Le nuove relazioni nasceranno in modo passionale. I separati sono alla ricerca di storielle di breve durata. Per le coppie in crisi da tempo è giunto il momento di una separazione dolce. Ottimo recupero per quanto riguarda il tuo stato fisico. Avrai qualche fastidio alle articolazioni. In questo periodo potresti sentire una grande attrazione per tutto ciò che è spirituale. Sei un esploratore dell’ignoto.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2020: Pesci

Periodo molto fertile e positivo sotto il profilo lavorativo e scolastico per i nati sotto il segno zodiacale dei Pesci grazie all’ottimo aspetto di Giove, Saturno e Nettuno. Favoriti lavoratori autonomi e dipendenti. Il 23 e il 24 saranno giornate ispirate che porteranno vantaggi e proposte concrete. Gli amori che nasceranno tra novembre e dicembre saranno baciati da una buona Venere. Qualche maggiore emozione ci sarà a fine mese, dal 23 al 30. Le cure, anche estetiche, che partiranno dal 21 saranno favorite. Cerca di curare di più la pelle che è soggetta a irritazioni o piccoli disagi. Non saltare i pasti, ma con l’aiuto di un esperto fatti consigliare l’assunzione di vitamine che mancano per affrontare lo stress psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2020: Acquario

Le opportunità di questo periodo meritano la tua attenzione perché potrebbero provocare quella svolta che aspettavi da tempo. Però è richiesta una speciale cautela nelle questioni di carattere finanziario poiché si sente l’esigenza di razionalizzare le spese e rivalutare le proprie risorse. Per quanto riguarda l’amore, chi ha una bella storia vuole legalizzarla, mentre, chi è single non vuole impegnarsi fin quando non trova la persona giusta. Ora l’Acquario è più prevedibile, calcolatore, programmato e meno distratto oltre che attento osservatore… e persino più geloso. Le ultime giornate del mese saranno rancorose e potresti tirare fuori una certa rabbia o desiderio di chiarimento tra venerdì 27 e sabato 28. Cerca di mantenere i nervi saldi. I fastidi principali arriveranno proprio dal lavoro o per questioni economiche irrisolte. Massima cautela negli ultimi quattro giorni.