Oroscopo Paolo Fox Settembre 2020: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2020: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute, soldi, amicizia e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano. Che cosa riserverà il nuovo mese ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2020: Capricorno

Mese di piccoli successi per completare una compravendita o un affare, ma anche per gli sportivi e i giovani che dovranno sostenere un esame. Attorno al 16 ci saranno maggiori opportunità. Per quanto riguarda l’amore, dopo mesi estivi bollenti è il tempo giusto per far decollare le relazioni nate negli ultimi mesi. Chi, invece, è indeciso tra due storie, se non ha ancora fatto la scelta definitiva avrà come interessanti giornate quelle del 16 e del 17. Le storie parallele non fanno per te. La dissonanza di Marte con un transito piuttosto lungo potrebbe procurare qualche disagio fisico, irritazioni e bruciori. Le giornate migliori per iniziare cure e terapie sono quelle dal 15 in poi. Ossa e articolazioni hanno sempre bisogno di cure particolari.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2020: Ariete

Chi lavora come dipendente vuole avere via libera per nuovi progetti. Gli studenti che si stanno preparando per l’autunno avranno tanto da fare. La prima parte di settembre è migliore. Dal 22 al 30 sarai un po’ sottotono. La relazione d’amore potrebbe essere osteggiata, denigrata o messa in discussione da persone che hai attorno. Fortunatamente sei una persona molto combattiva e determinata. Dal 14 molte emozioni saranno libere. Molti progetti di coppia saranno favoriti nel 2021. Settembre è il mese giusto per recuperare energie dopo averne spese molte negli ultimi mesi. Il 2021 sarà l’anno della riscossa. Evita distrazioni il 24 e il 25. Cura con attenzione l’alimentazione che potrebbe creare fastidi allo stomaco.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2020: Toro

Mese molto importante per il lavoro. Esami favoriti per gli esami. Ancora spese per una casa, piccoli lavori, desiderio di avere un’abitazione vicino al mare, a un lago, i più facoltosi si sono già tolti una soddisfazione l’anno scorso. Chi ha iniziato un’attività nuova deve avere un po’ di pazienza prima di vedere qualche guadagno, ma le stelle sono favorevoli nei prossimi mesi. In amore sei diventato più esigente oppure hai bisogno di maggiori garanzie. Le tensioni in certi legami tornano evidenti, si tratta di un periodo passeggero ma attenzione a non diventare troppo critico. Se sei separato o single, potrebbe farsi vivo un ex che pretende qualcosa di più, ma saprai come metterlo a tacere. Mese un po’ stressante che potrebbe provocare piccoli disagi, momenti di tensione che andranno gestiti con intelligenza, non precipitare gli eventi. Lievi fastidi come emicrania, tensione nervosa potrebbero verificarsi a metà mese, poi verso la fine si recupera. Gola e stomaco sono i tuoi punti deboli.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2020: Gemelli

Il 2020 è l’anno della programmazione ed è tempo di prendersi una piccola rivincita personale, ma il 2021 sarà quello dell’attuazione e del riscatto. Dopo un periodo di insoddisfazioni, blocchi e perplessità sul lavoro arriverà presto un miglioramento. Dopo il 22 potresti parlare di nuovi progetti importanti con persone fidate. Non sottovalutate i nuovi amori, anche se in passato ci sono state tante delusioni. Per le coppie più stabili è tempo di pianificare convivenza, matrimonio o mettere su famiglia. Presta molta attenzione alla salute e all’alimentazione soprattutto agli inizi del mese. Il mese comunque si chiude comunque a tuo favore. Anche se non ti piace la solitudine, non devi aver paura di rimanere solo con te stesso. Ascoltati di più e cerca di capire le tue vere esigenze.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2020: Cancro

Dopo un periodo non certo facile ed esaltante, ci sarà una fase di rodaggio senza grandi occasioni o successi. Tutto cambierà a partire da dicembre. Massima attenzione e prudenza per quanto riguarda le spese e i costi. I sentimenti vivono un momento di rilancio. Chi ha chiuso una storia o un matrimonio, può vivere una nuova emozione. Luminose prospettive per le giovani coppie di coniugi. Le coppie stabili dopo aver superato problemi, ostacoli e incomprensioni ora staranno decisamente meglio. Marte porterà con sé disagi, momenti di tensione, infiammazioni e fastidi allo stomaco. Meglio evitare stress. Nei giorni 18 e 19 fatti scivolare le cose addosso, non arrabbiarti.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2020: Bilancia

L’anno della liberazione sarà il 2021. Con Mercurio e Venere favorevoli sarà possibile concludere un buon affare dal 14. Le collaborazioni sono meno incerte e c’è qualche soddisfazione in più. Dunque fatti valere, bene nelle trattative. Sensazioni positive in amore. Il Sole entra nel tuo segno zodiacale a partire dal 22. Chi è solo e libero da legami adesso deve cercare nuovi rapporti. Questo mese alimenta una grande voglia di fare l’amore e un desiderio di rivincita, se nel corso degli ultimi anni ci sono state crisi. La Bilancia non è di gusti facili e prima di famigliarizzare con una persona ci mette tempo. Attenzione ai colpi di testa e alle scappatelle poiché potrebbero creare problemi nel tempo. Si registra un recupero psicofisico notevole. Occorre investire su di sé e recuperare fiducia in se stesso.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2020: Leone

In questo periodo sii molto prudente e attento sotto il profilo lavorativo. Bisogna pianificare bene l’aspetto economico visto che da dicembre Saturno in opposizione potrebbe portare maggiori difficoltà o spese. Mese intenso per quanto riguarda l’amore. Per i single, le stelle potrebbero far nascere una passione all’improvviso. Settembre porta un buon equilibrio interiore. Favorite le cure che partono in questo periodo con Mercurio, Venere e Marte favorevoli per buona parte del mese.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2020: Vergine

Ottimo oroscopo per chi vuole vendere, acquistare e fare un piccolo affare. Anche le questioni di carattere legale sembrano andare a buon fine. Le nuove relazioni restano protette a settembre, ma evita di suscitare gelosie. Per i single è il periodo giusto per conoscere l’anima gemella. Occorre iniziare cure utili per superare lo stress maturato in primavera. Spesso i nati sotto il segno della Vergine risentono di problemi allo stomaco e all’intestino.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2020: Scorpione

Favoriti i lavoratori autonomi, dopo mesi davvero difficili e travagliati. Continuano le lotte per superare problemi burocratici. Chi ha iniziato una causa o una vertenza dovrà trovare un accordo al più presto, prima che arrivi dicembre. Per quanto riguarda l’amore, è tempo di chiarimenti. Bisogna capire che fine faranno i legami nati per gioco negli ultimi mesi. Chi si è separato deve fare i conti con un ex. Chi invece frequenta una persona sposata o già impegnata deve stare molto attento perché già negli ultimi mesi ci sono stati fin troppi problemi. Le nuove relazioni sono da vivere alla giornata. Vorresti il grande amore, ma hai paura di soffrire, tendi a rimandare decisioni che non dovrebbero essere più rinviate. Attenzione alle spese per la casa o ai problemi familiari perché questo stato di ansia potrebbe provocare qualche disagio psicologico, soprattutto attorno a metà mese. Recupero a partire dagli ultimi giorni di settembre.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2020: Sagittario

Mese decisamente più tranquillo e positivo per i nati sotto il segno zodiacale del Sagittario grazie a Venere e Marte favorevoli. Dopo una primavera ricca di tensioni e anche rotture, settembre ti regalerà qualcosa di bello e nuovo. Periodo intrigante e interessante per i cuori solitari. Doppia passione per chi vuole e può avere un figlio. Tempo di innovazioni e cambiamenti che possono riguardare in qualche caso anche l’abitazione. Tutto è più facile da gestire. Sul piano psicofisico settembre convince e aiuta a risolvere problemi. Le terapie daranno esiti ottimi. Molte ansie saranno superate da pensieri ottimisti.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2020: Pesci

I primi giorni del mese Mercurio sarà ancora in opposizione, poi la situazione migliorerà decisamente e sarà importante sfruttare al volo ogni opportunità e occasione lavorativa. Periodo di grande complicità ed emozioni vere in amore per le coppie stabili e i nuovi amori grazie al fatto che Giove, Saturno e Urano saranno in aspetto positivo. Chi ha in ballo due storie d’amore, deve prendere una decisione drastica. Limita la golosità e presta attenzione a piedi e gambe. Ci sarà un grande ritorno di forza fisica.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2020: Acquario

Periodo di indecisione e attesa per i nati sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Si cerca di esaltare la creatività e chi vuole cambiare lavoro, dovrà attendere un po’ di mesi. Esami e prove saranno superati meglio alla fine de mese. Incontri amorosi piacevoli dal 15 al 21 grazie all’ottimo aspetto di Marte e Urano. Le coppie stabili possono perfezione e concludere importanti progetti di coppia. Discreto recupero psicofisico, anche se bisogna mettere da parte inutili convenzioni e atteggiamenti stereotipati. C’è tanta voglia di benessere e ripartire.