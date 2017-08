Oroscopo settembre 2017: cosa dicono le stelle?

Oroscopo settembre 2017 Ariete

Settembre accoglie i combattenti Arieti a braccia aperte. Il mese si preannuncia davvero infuocato nella sfera professionale, soprattutto per chi gestisce un’attività in proprio. Gli Arietini si sono sentiti stanchi e, certe volte, abbandonati al loro destino nei mesi precedenti, ma ora le carte in tavola cambiano, eccome! Ecco profilarsi un mese ricco di eventi, dove non mancheranno le occasioni per stringere alleanze e per assicurare produttività fino alla fine dell’anno. Sfruttate appieno questo periodo cari nati del segno, perché le stelle vi sono amiche e vi aiutano a costruire un futuro brillante e ricco di soddisfazioni.

La vita privata dei nati del segno è concentrata sulla casa. Molti Arietini stanno costruendo il loro nido e metteranno tutte le loro energie in questo progetto. Può trattarsi di una ristrutturazione o anche di un cambio di arredo ma, in ogni caso, i nati del segno possono contare su un’energia fuori dal comune e su tanto buon gusto che accompagnerà ogni loro scelta. Un piccolo consiglio? Fate un giro per i mercatini locali, potreste trovare l’ispirazione per rendere più interessante ogni vostro progetto.

Il mese di settembre è dolce e candido per i nati del segno. Molti Arieti, soprattutto femmine, sentiranno il desiderio di mettere su famiglia e anche di fare dei figli. Sarete ben disposti e saprete dialogare con il partner per mettere radici, per costruire una famiglia bella e felice. I sentimenti sono sinceri e il partner vi ama, quindi giocatevi questo mese di settembre al meglio, perché le stelle di settembre sono al vostro fianco, non dimenticatelo mai!

Oroscopo settembre 2017 Toro

La sfera amorosa dei nati del Toro si infiamma nel mese di settembre, soprattutto per chi sta cercando l’anima gemella. Sarà un mese caldo e interessante, ricco di impegni sociali dove potreste trovare molto più dell’anima gemella. I nati del segno che vivono in coppia potranno dedicarsi a fare progetti a lungo termine, anche audaci come lo spostarsi di stato. Settembre chiede, infatti, cambiamento, ma guarda all’unione e alla prosperità di coppia, quindi siate forti e le stelle vi ripagheranno con gli interessi!

La sfera privata dei nati sotto il segno del Toro si rivolge al riposo, assoluto. L’estate che sta finendo vi ha richiesto un gran dispendio di energie, soprattutto dal punto di vista pratico. Molti di voi si sono dedicati ai lavori legati alla casa e ora che tutto è finito hanno bisogno di respirare un pochino. Non stupitevi se vi troverete a partire per un last minute improvviso, il vostro corpo e la vostra mente ve lo chiedono a gran voce! Assecondate la richiesta di riposo e saprete affrontare con energia e vigore l’autunno che vi aspetta.

La sfera professionale dei nati del segno riprende con gioia e con buoni presupposti. Molti Tori hanno avuto la piacevole sorpresa di trovare dei colleghi nuovi e ben disposti, simpatici e collaborativi. Questa unione si consoliderà nel mese di settembre e getterà i presupposti per un buon lavoro di squadra. Favorite anche le attività in proprio, soprattutto per i nati del segno impegnati nel commercio al dettaglio, con buone prospettive di crescita per tutto il mese di settembre.

Oroscopo settembre 2017 Gemelli

Il mese di settembre segna un ritorno alle origini per molti nati nel segno dei Gemelli. Cosa significa? Siete un segno esuberante e comunicativo, che ricerca la coppia ma che ha bisogno anche di sentirsi corteggiato e al centro dell’attenzione. Settembre vi vede quindi leggeri e anche un po’ maliziosi in amore, quindi sono favoriti i nuovi incontri per chi sta cercando l’anima gemella. I Gemellini che vivono in coppia devono fare attenzione alle sbandate e anche a non fare ingelosire il partner, perché proprio non se lo merita!

La vita privata dei nati del segno si definisce nella ricerca della forma fisica. Settembre sarà un mese dedicato alla rigenerazione, perché molti di voi hanno un po’ esagerato con le vacanze e si sono abbandonati a lauti pranzi e abbondanti banchetti! Non stupitevi se avrete bisogno di fare movimento e di mangiare sano, perché è il vostro corpo che ve lo chiede a gran voce. Assecondate questa richiesta e, già dalla metà del mese, vi sentirete belli e in perfetta forma.

La sfera professionale dei gemellini si concentra sui conti. Siete partiti per le vacanze a cuor leggero, ma non vi siete preoccupati di far quadrare i bilanci. Settembre vi mette alle strette e molti nati del segno si scopriranno intenti a fare di conto e a tagliare più di una spesa superflua. Niente paura, basta un po’ di concentrazione e un pizzico di buona volontà e saprete programmare il vostro lavoro al meglio, per tutto il mese. Si tratta delle basi per l’autunno, quindi impegnatevi e avrete ottimi risultati per tutta la stagione!

Oroscopo settembre 2017 Cancro

I Cancerini tornano al lavoro ricchi di stimoli e di idee illuminanti per l’autunno. L’estate ha portato decisamente consiglio, quindi preparatevi a vivere un mese di settembre davvero interessante, pieno di stimoli e di eventi che sapranno rendere la professione più bella e produttiva. Chi opera in proprio vorrà rimodernare alcuni comparti o rendere l’attività più tecnologica e queste scelte saranno il preludio a una crescita forte e duratura, che varrà la stima di colleghi e collaboratori, complimenti!

La vita sentimentale dei nati sotto il segno del Cancro è lieta, dolce e intensa. Molti cancerini sono stati messi alle strette dal partner che chiedeva loro di prendere delle decisioni alquanto importanti. Ora che la scelta è stata fatta è arrivato il momento di viverla appieno e di gustarla in ogni sua sfumatura. Le stelle vi tengono per mano cari abitanti dello zodiaco e vi aiutano anche quando i pensieri sono molti. Del resto, siete il segno più meditativo di tutto lo zodiaco, ma questa volta è tempo di agire, quindi forza e coraggio, le stelle vi baciano in fonte!

La vita privata dei nati del segno si rivolge, ancora una volta, alla casa. Il 2017 è un anno di costruzione per questi dolci e pensierosi abitanti dello zodiaco, che hanno deciso di realizzare con le loro mani il nido della vita. Ecco che, anche il mese di settembre si concentrerà sulla costruzione o sull’ammodernamento della casa, con tanto lavoro che vi aspetta. Ma voi siete un segno tenace, che non ha paura di niente e di nessuno. Le stelle amano questo atteggiamento e vi aiutano, anche a prendere delle decisioni un po’ complicate e che potrebbero rallentare i vostri progetti, quindi buon lavoro cari cancerini!

Oroscopo settembre 2017 Leone

L’estate è da sempre il paradiso dei Leoni, che ora si apprestano a riposare dopo mesi di frenetica vita sociale. Del resto, questi focosi abitanti dello zodiaco danno il loro meglio nei mesi caldi e si sono scatenati a ritmo di feste e viaggi avventurosi. Ma settembre segna l’inizio del riposo, quindi la vita privata dei leoncini si concentrerà su eventi sereni, soprattutto legati alla famiglia e ai buoni amici di una vita. Buon relax cari abitanti dello zodiaco, ne avete davvero bisogno!

La sfera amorosa dei nati del segno si concentra sulle dichiarazioni. Proprio così, perché gli abitanti del segno sentiranno nel corso del mese una frenetica voglia di dichiarare i loro sentimenti al partner. Ecco che, nel mese di settembre, molte coppie si rafforzeranno e potranno anche pensare di mettere su famiglia o di convogliare a giuste nozze. Irrefrenabili i leoncini single, che non perderanno occasione per dichiararsi alla bella o al bello di turno, senza paura e a cuore aperto, che coraggio!

La sfera professionale dei nati del segno riprende dopo la pausa estiva con brio e serenità. Del resto, avete lavorato molto bene prima di partire per le vacanze, quindi potete contare su una situazione professionale favorevole e su colleghi ben disposti. Le stelle vi chiedono di organizzare con cura tutto il mese, perché verso la fine potreste avere qualche piccolo grattacapo. Niente paura, si tratta di momenti passeggeri, che saprete superare con la vostra forza e fronteggiare con il vostro risaputo coraggio.

Oroscopo settembre 2017 Vergine

La sfera professionale delle Vergini riparte molto bene nel mese di settembre. Sarà un mese dedicato alla pianificazione, quindi non stupitevi se dovrete partecipare a corsi o anche a seminari. I colleghi e i superiori riconoscono le vostre grandi doti organizzative e quindi vi vogliono formare per il bene di tutta l’azienda. Il consiglio delle stelle è di accettare queste proposte di formazione se si prospettano all’orizzonte, perché saprete diventare sempre più bravi e produttivi, nel lavoro, così come nella gestione delle persone.

I nati del segno della Vergine vivranno un brillante mese di settembre nella sfera amorosa. Proprio così, perché se è vero che l’estate non è stata così luccicante, settembre vi ripagherà con gli interessi! L’estate ha visto molte Vergini ‘litigarelle’, soprattutto con il partner. I dissapori verranno appianati e saprete affrontare la nuova stagione con la dolcezza che da sempre vi contraddistingue. Ottimo momento per chi sta cercando l’anima gemella, perché il fascino è davvero alle stelle!

La vita privata delle Vergini guarda alla meditazione alla ricerca del sé. Più volte nel corso del 2017 vi siete scoperti a meditare sul significato della vita, perché questa è la vera natura del 2017 per voi, cari nati del segno della Vergine. Settembre fa sentire forte e chiara la sua voce, quindi potrete scoprirvi a frequentare dei corsi di yoga, di meditazione e anche di pratiche sciamaniche. Assecondate la vostra natura e riempite il vostro cuore di gioia, perché settembre è un mese dedicato alla scoperta del vostro Io e della essenza più pura della vostra natura umana.

Oroscopo settembre 2017 Bilancia

La Bilancia entra nel su mese prediletto, settembre, e si sente amorevole e ben disposta come non mai. Sarà un mese ricco di amore, di buoni sentimenti, che sfoceranno molto probabilmente in progetti di vita comune importanti. Numerose saranno le bilancine che decideranno di allargare la famiglia, ma anche di compiere grandi passi come sposarsi. Bella e luminosa la sfera dell’amore anche per chi sta cercando l’anima gemella, con un mese di settembre che potrebbe riservare qualche bella e curiosa sorpresa, in arrivo molto probabilmente dal passato.

La sfera professionale delle Bilancine riparte con il turbo nel mese di settembre. Le vacanze vi hanno decisamente rigenerato e ora potete contare su una situazione professionale leggera e molto favorevole. Le stelle vi consigliano di sfruttare al massimo questo momento, non solo nel lavoro di tutti i giorni, ma anche nella pianificazione dei mesi futuri, perché ne vale davvero la pena.

La sfera privata delle Bilance scorre particolarmente serena in questo mese di settembre. Tutto l’autunno, a dire il vero, si prospetta alquanto interessante per famiglia e amicizie, ma in settembre molti legami di vecchia data potrebbero essere riallacciati e alcune Bilance saranno impegnate in rimpatriate di classe, allegre e divertenti. La famiglia ricopre un ruolo fondamentale nei nati del segno e i legami ad essa associati sono alquanto favoriti, per tutte l’era settembrina.

Oroscopo settembre 2017 Scorpione

Dopo un’estate alquanto movimentata, è arrivato il momento per gli Scorpioni di tirare le somme in amore. Molti nati del segno potrebbero scoprirsi seri e decisi, impegnati a chiedere al partner di prendere decisioni cruciali, quali il matrimonio o l’allargare la famiglia. Le stelle sono alquanto propizie e sorridono soddisfatte davanti a questa presa di posizione. Al contempo, gli astri chiedono agli Scorpioncini di non avere paura e di osare, anche quando le richieste possono sembrare audaci, perché questo atteggiamento aiuterà molti nati del segno a scoprire se stanno percorrendo la giusta via in amore.

La sfera professionale dei nati del segno è a un bivio, soprattutto per chi si trova a gestire un’attività in proprio. Alcune imprese possono non avere regalato le soddisfazioni sperate, soprattutto nel campo della ristorazione e dell’intrattenimento. Cari nati del segno, siate attenti e lungimiranti come è nella vostra natura e le stelle vi aiuteranno a prendere le decisioni più giuste, anche se talvolta possono sembrare sofferte. Alla fine del mese vi scoprirete contenti e molte nubi si schiariranno, lasciando posto a decisioni professionali chiare e ben ponderate.

La vita privata degli Scorpioncini guarda ancora una volta alla famiglia. Si tratta del fulcro del 2017, di una sfera che chiede e ottiene tutte le vostre attenzioni. Ecco che anche il tiepido mese di settembre scorrerà fra impegni familiari piacevoli e anche fra qualche inaspettata sorpresa. Potrebbe trattarsi di una notizia inaspettata o anche di un ritorno da lontano di un parente che non vedevate da lungo tempo.

Oroscopo settembre 2017 Sagittario

Il mese di settembre abbraccia i Sagittari calorosamente, li rende forti e passionali come non mai. Molti nati del segno non perderanno occasione per manifestare tutto il loro amore al partner e per provarlo con gesti anche eroici. Questa è, del resto, la natura di questo forte abitante dello zodiaco, che crede nella famiglia e fa di tutto per tenerla unita e felice. Interessanti quanto divertenti gli incontri per i nati del segno che stanno cercando l’anima gemella, che si scopriranno audaci più che mai in questo mese di settembre, pronti a dichiararsi con ardore e con tutto il sentimento del mondo.

Nella sfera professionale i nati del segno si sono ben riposati nel mese di agosto e ora li attende un settembre ricco di stimoli. Si tratta di un mese alquanto speciale, che scorrerà sereno ma con qualche colpo di scena. Il lavoro sarà bello, movimentato e riserverà infatti sorprese, soprattutto per chi gestisce un’attività in proprio. Niente paura, si tratta di notizie solo ed esclusivamente positive, che potrebbero interessare una prospettiva professionale nuova o anche un aumento di posizione, in vista di un autunno impegnativo ma denso di soddisfazioni professionali.

La vita privata del mese di settembre vede i Sagittari concentrati sull’aspetto fisico. Proprio così, perché anche se non siete mai stati un segno vanesio, vi scoprirete intenti a fare shopping e anche a curare il vostro aspetto esteriore. Molti Sagittari potrebbero optare per un cambio di look, anche radicale, come un nuovo colore dei capelli o un taglio audace. Gli altri si dedicheranno a rinfrescare il guardaroba, aggiungendo pezzi anche audaci che mai si sarebbero sognati di acquistare prima d’ora. Che dire cari nati del segno, le stelle vi vogliono belli e in forma, quindi buon divertimento!

Oroscopo settembre 2017 Capricorno

La sfera professionale dei Capricorno si concentra sulle attività manuali. Proprio così, perché settembre vi chiede a gran voce di rispolverare tutta la vostra abilità con le mani e di creare tanti bei lavori. Siete maestri in questo e, ogni cosa che fate, vi riesce alla meraviglia. Molti nati del segno potrebbero quindi avviare una nuova attività in proprio, molto probabilmente legata alle arti della costruzione o alla cucina, campi in cui i Capricorno eccellono dalla notte dei tempi. Grandi soddisfazioni arriveranno in questo tiepido autunno cari Capricorno, quindi scaldate i motori perché la stagione vi sorride!

La sfera privata del Capricorno si rivolge alla casa e all’arredo. Siete amanti della cura e della precisione e la vostra casa è sempre bella, pulita e profumata. In settembre come non mai vi scoprirete a decorare gli spazi che avete a vostra disposizione, a rinnovare i tessili come le tende e anche a creare con le vostre mani qualche suppellettile o qualche decoro particolare. Le stelle vi baciano in fronte e vi appoggiano, aiutandovi a raggiungere il vostro scopo, dal più piccolo al più audace.

La sfera sentimentale dei nati del segno del Capricorno prosegue indisturbata per chi vive felicemente in coppia. Settembre vi vede rilassati, senza preoccupazioni e allegri e questo stato d’animo si riflette positivamente sul rapporto con il partner. Qualche piccola difficoltà per i nati del segno che stanno cercando l’anima gemella ma niente paura, perché già dalla metà del mese di settembre potrebbero prospettarsi delle occasioni di incontro decisamente ghiotte e molto interessanti…

Oroscopo settembre 2017 Acquario

Gli Acquari sono degli amanti particolari, un po’ con la testa fra le nuvole ma adorabili con il partner. Il mese di settembre li vede diventare parte attiva del rapporto e prendere decisioni anche molto importanti di vita futura. Non stupitevi, cari nati del segno, se sentirete la voglia di chiedere al vostro partner di convogliare a giuste nozze o di allargare famiglia, perché le stelle vi vogliono coraggiosi e audaci in amore per tutto il mese di settembre. Favoriti gli incontri per chi sta cercando l’anima gemella, che potrebbe trovarla anche in un viaggio last minute di fine estate.

La sfera professionale degli Acquari riprende con calma dopo la pausa estiva e segna un ritorno positivo sotto molti punti di vista. Non c’è che dire cari nati del segno, perché le vacanze vi hanno rigenerato e hanno anche messo chiarezza in alcuni punti che vi sembravano oscuri. Ora, con la mente libera e con tante energie in più, saprete affrontare delle situazioni spinose che avevate lasciato in sospeso e proseguire indisturbati nel vostro lavoro. Favorite le ricerche di occupazione e anche i cambi di posizione fino alla metà del mese di settembre.

La vita privata degli Acquari guarda alla ricerca della forma fisica. Gli Acquari amano da sempre prendersi cura del loro corpo ma, mai come in questo mese di settembre, saranno attenti allo sport e all’aspetto fisico. Non stupitevi se vi scoprirete iscritti in palestra o in piscina oppure a fare sollevamento pesi appena svegli. Le stelle vi vogliono, infatti dinamici e intraprendenti, quindi il mese di settembre si prospetta bello, vivace e rigenerante per tutti questi dolci e attivi abitanti dello zodiaco.

Oroscopo settembre 2017 Pesci

I pesciolini hanno trascorso un’estate a dir poco infuocata nella sfera amorosa e ora devono, giustamente, riposarsi un pochino. Ma questi dolci e teneri abitanti dello zodiaco hanno dalla loro parte una abbondante riserva di energia, che li renderà protagonisti indiscussi dello zodiaco anche nel mese di settembre. Del resto, i Pesci brillano per fascino, simpatia e forma fisica, quindi chi può fermarli? La risposta è nessuno quindi, cari nati del segno, preparatevi a vivere un mese brillante, passionale e infuocato, soprattutto per chi sta cercando l’anima gemella.

I Pesci dedicano il mese di settembre alla famiglia. Questa è la sfera della vita privata che conquisterà quasi tutte le loro attenzioni. Si tratta di un mese leggero e positivo, che vedrà molti incontri con parenti che arrivano da lontano e anche tante situazioni di allegria con tutta la famiglia. Tanto spazio sarà riservato anche alle amicizie, soprattutto a quelle di lunga data, con feste e gite in programma fino alla fine del mese di settembre.

La sfera professionale dei pesciolini riprende molto bene in questo mese di settembre, che vedrà arrivare qualche importante cambiamento a partire dalla terza settimana. Cari nati del segno, siete abitanti dello zodiaco operosi e positivi nel lavoro, quindi colleghi e superiori contano su di voi e sulla vostra forte presenza. Settembre saprà riservarvi più di qualche sorpresa in campo professionale, con proposte che potrebbero interessare cambi di mansioni o anche avanzamenti di carriera, quindi buona fortuna cari Pesciolini e buona, felice, ripresa!