Pamela Anderson ha chiesto asilo politico per il fidanzato Julian Assange al presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron mediante un articolo pubblicato sul blog della sua fondazione. Come è ben risaputo, Pamela Anderson e Julian Assange sono uniti dall’amore e anche dalle battaglie a favore dei diritti umani.

Pamela Anderson e Julian Assange stanno insieme da diversi mesi. La 49enne ex modella, attrice, showgirl, produttrice cinematografica, attivista e scrittrice canadese naturalizzata statunitense ha invitato il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron all’inaugurazione del suo ristorante in terra di Francia per parlare della situazione del fondatore di Wikileaks.

Nell’articolo pubblicato sul blog, l’ex star di Baywatch ha attaccato la chiacchierata e discussa premier britannica Theresa May perché “ha tenuto Assange prigioniero in ambasciata e si rifiuta di lasciarlo andare”.