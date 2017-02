Pamela Anderson e Julian Assange si frequentano. Nozze in vista?

Julian Assange e Pamela Anderson, due nomi che non assocereste mai e invece sembra che tra i due ci sia del tenero. A confermarlo è lo stesso Assange, fondatore di Wikileaks che, durante un’intervista alla radio australiana, ha parlato di Pamela Anderson dichiarando: «E’ attraente, come persona e come personalità, intelligente, non è per niente un’idiota. È scaltra».





E basta guardare l’ultimo spot di un noto marchio di lingerie e sex-toy, per dargli fortemente ragione. A Julian Assange piace molto Pamela Anderson (e come dargli torto) ma non rivela i dettagli privati. «Io proteggo le mie fonti» – dice. Che ci siano nozze in vista intanto non è escluso.