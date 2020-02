Papa Francesco ha congedato padre Georg, il segretario di Papa Benedetto XVI. Messo a riposo, in via non ufficiale e a tempo indeterminato. Nel senso che continua a essere Prefetto della Casa pontificia, ma esonerato dalla gestione effettiva degli appuntamenti del Pontefice.

Papa Francesco – Foto: Facebook

L’indiscrezione è stata diffusa dalla stampa tedesca, in particolare dal Tagespost, giornale conservatore vicino a Benedetto XVI. Padre Georg non appare in pubblico da tre settimane.

Gaenswein è rimasto segretario di Benedetto XVI anche dopo la storica rinuncia al pontificato, e avrebbe dovuto essere l’elemento di raccordo nella situazione inedita dei due Papi coabitanti nel recinto di Pietro. Invece da tempo nei Sacri Palazzi si vocifera che il suo doppio ruolo è vissuto con difficoltà da Francesco.

La querelle del libro sul celibato del cardinale Robert Sarah, in cui appariva un testo del Papa emerito, pronto a scagliarsi contro quanto paventato dal Sinodo sull’Amazzonia, ha fatto precipitare i rapporti già non idilliaci tra i due papi.

La Santa Sede ha smentito l’indiscrezione della stampa tedesca: “Nessuna sospensione, non ci sono informazioni in tal senso. L’assenza di monsignor Ganswein, durante determinate udienze nelle ultime settimane, è dovuta ad una ordinaria ridistribuzione dei vari impegni e funzioni del prefetto della Casa Pontificia, che ricopre anche il ruolo di segretario particolare del Papa emerito”.