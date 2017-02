Il parroco dei night club! Dopo i numerosi scandali pedofilia, sesso e droga, che hanno travolto la Chiesa Cattolica ora c’è un nuovo personaggio del mondo ecclesiastico che sta catturando l’attenzione e l’interesse dei media. Un prete che con i soldi delle offerte dei fedeli ama divertirsi e scatenare di notte nei night club in compagnia di prostitute e ballerine di lap dance!

Il caso è stato denunciato dalle telecamere del programma tv di La7 La Gabbia. Il sacerdote si presenta al night club della pianura padana con l’abito talare (un particolare che ha scatenato un vespaio di polemiche in Rete sulla veridicità del servizio) e ha risposto ad alcune domande del giornalista, parlando delle sue gesta sessuali.

Lui non è affatto preoccupato e non ha nessuna paura di essere scoperto e scomunicato dalla Chiesa Cattolica. “Se qualcuno mi vede? Qui sono tutti sposati o fidanzati – ha raccontato il parroco -, se mi dicono qualcosa li minaccio di dire tutto a mogli e fidanzate…”. Lui in fin dei conti può sempre ricorrere al sacramento della confessione, come ha confidato a La Gabbia: “Io al massimo mi confesso”.

Il caso sta scatenando aspre e durissime reazioni in Rete, tra chi attacca duramente il prete e chi alimenta dubbi sulla veridicità del servizio del programma tv di La7.