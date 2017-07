Patrizia Prestipino del Partito Democratico ha rilasciato dichiarazioni shock ai microfoni di Radio Cusano Campus sul tema natalità in Italia. L’esponente della direzione nazionale del Partito Democratico e responsabile del dipartimento del PD per la difesa degli animali e la prof in rosso dell’abbraccio a Matteo Renzi dopo la vittoria alle primarie.

Patrizia Prestipino ha dichiarato in diretta radiofonica: “Renzi in campagna elettorale ha detto che si sarebbe occupato anche di mamme, è stato coerente. In Italia nascono sempre meno figli, la genitorialità viene spesso lasciata da sola. Non ci sono più mamme in Italia, vi rendete conto che siamo il Paese più anziano d’Europa? Siamo un Paese che rischia tra qualche decennio di non avere più ragazzi italiani”.

Per poi continuare: “Se uno vuole continuare la nostra razza, se vogliamo dirla così, è chiaro che in Italia bisogna iniziare a dare un sostegno concreto alle mamme e alle famiglie. Altrimenti si rischia l’estinzione tra un po’ in Italia”.

L’uso del termine razza nel suo discorso in radio ha scatenato vivaci e durissime polemiche nel centrosinistra e in particolar modo nel PD.

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ha dichiarato: “Leggo dalle agenzie di stampa che una certa Patrizia Prestipino, dirigente nazionale del PD, nell’improbabile tentativo di difendere la scelta di istituire in quel partito un dipartimento mamme, ha sostenuto la necessità di dare continuità alla razza italiana. Vorrei ricordarle che come diceva un tale Albert Einstein la razza è una sola. È la razza umana. Il caldo evidentemente fa proprio male…”.

Il deputato dem Dario Ginefra ha osservato con amarezza e sconcerto: “Provo raccapriccio e penso che un dirigente del mio partito dovrebbe trovare il modo di chiedere pubblicamente scusa prima che al Paese al proprio partito per il danno all’immagine arrecato. La dimostrazione che l’ignoranza e l’imbecillità non hanno colore…”.

Il senatore del Movimento 5 Stelle Nicola Morra si è domandato: “Ma come, Fiano (PD) proponeva nuove leggi contro chi fa propaganda fascista, e lei rispolvera i programmi del Partito Nazionale Fascista? Non sarà che i nostalgici ce li hanno in casa?”.

Dopo una valanga di polemiche, Patrizia Prestipino ha pubblicamente fatto mea culpa: “Questa mattina, nel corso della trasmissione radiofonica mattutina di Radio Cusano Campus, in maniera del tutto erronea, ho usato il termine razza nell’ambito di una discussione sulla natalità. Mi scuso chiaramente per l’uso di questo termine che, peraltro, nulla aveva a che fare con la discussione in corso in quel momento”.