Paul Gascoigne sul figlio: “Regan è bisessuale e sono molto orgoglioso di lui”

Paul Gascoigne ha commentato il coming out del figlio Regan, dichiaratamente bisessuale, dichiarando di essere orgoglioso di lui. Il 53enne allenatore di calcio ed ex calciatore inglese, di ruolo centrocampista, ha raccontato di aver saputo dell’orientamento sessuale del ragazzo la sera prima che facesse coming out in tv.

Soprannominato Gazza, l’ex giocatore britannico ha dichiarato al Mirror: «Quando mi ha mandato il messaggio, gli ho risposto: “non importa quello che fai, figliolo, ti appoggerò al 100 per cento, devi fare quello che ti rende felice” e vedendolo poi nello show ho pensato “che dio lo benedica. Andare in tv e fare coming out è dura”. Regan è un ballerino professionista, è un ragazzo sano e sono molto orgoglioso di lui».

Nato dal matrimonio con l’amata Sheryl, da cui Gascoigne ha divorziato nel 1998, in passato il 24enne Regan ha avuto più di un problema con il padre (in un documentario del 2013 disse di volerlo fuori dalla sua vita, salvo poi pentirsene), ma ora i rapporti fra i due sono tornati sereni, come lo sono del resto quelli con i figliastri Bianca (33 anni) e Mason (30), sempre figli di Sheryl e adottati poi legalmente dall’ex stella di Lazio e Tottenham.

«Non mi sono sposato per poi divorziare – ha concluso Gazza parlando della rottura con la moglie – e mi ci sono voluti sei anni per superare la cosa. A livello emotivo, è stata davvero dura e da allora sono più di 31 anni che sono single. Se incontrassi la persona giusta, inizierei una storia, ma non l’ho ancora incontrata».